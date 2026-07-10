Bakalım senin ruhunun ait olduğu o ülke hangisi? Sıcak Akdeniz kıyıları mı yoksa dünyanın bir diğer ucu mu? Hazırsan hadi başlıyoruz!

Kahve alışkanlıklarına göre ruhunun ait olduğu ülkeyi buluyoruz! 1/6 Kahveni genellikle günün hangi saatinde içmeyi tercih edersin? Sabah gözümü açar açmaz, güne jet gibi başlamak için. Öğleden sonra, günün yoğunluğuna şık ve serin bir mola vermek istediğimde. Yemeklerden sonra, şöyle sindire sindire ve dostlarla uzun uzun sohbet ederek. Günün hiçbir saati fark etmez; canım ne zaman, nasıl isterse o an doğaçlama bir şekilde. 2/6 Kahvenin yanında sana eşlik edecek en ideal atıştırmalık hangisi Taze fırından çıkmış kruvasan veya şık bir tart. Bitter çikolata hiç fena olmaz. Çikolatalı kurabiye ile iyi gider. Atıştırmalığa hiç gerek yok... 3/6 Günde kaç bardak kahve içiyorsun? Maksimum 2... 3-4 kahve arasında oluyor. 4-5 arası diyelim. En az 6 tane vardır. 4/6 Kahve siparişi verirken senin için en önemli kriter bunlardan hangisi? Beni anında kendime getirecek kadar güçlü ve yoğun olması. Kesinlikle sunumu ve tadı. İçindeki aroma veya sütü. Çekirdeğin kökeni, asidite oranı ve demlenme süresi. 5/6 Bir kafede tek başına kahve içerken ne yaparsın? Kulaklığımı takıp moduma uygun hareketli bir çalma listesi dinlerim. Telefonumla ilgilenir mesaj ve mailleri kontrol ederim. Etrafı izlerim, gelen geçeni gözlemler ve anın tadını çıkarırım. Kitabımı okur veya mekandaki estetik detayları incelerim. 6/6 Peki son olarak kahve kültüründeki "ritüeller" hakkında ne düşünüyorsun? Kurala hiç gerek yok canım nasıl istiyorsa öyle yaparım. Gelenekler ve o kahvenin arkasındaki hikayeler benim için çok değerlidir. O ritüeller kahvenin tadını daha iyi yapıyor bence. Fazla teferruat zaman kaybıdır, kahve işlevsel olmalıdır.