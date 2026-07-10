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Karakterine göre senin asla sevemeyeceğin o kahveyi seçiyoruz!

Kahve dünyasında herkesin favorisi farklı ama kabul etmek gerekiyor ki her kahve de herkese hitap etmiyor! Damak tadın, alışkanlıkların ve karakterin bazı kahvelerle mükemmel uyum yakalarken bazılarını daha ilk yudumda reddedebiliyor. Bakalım senin asla sevemeyeceğin o kahve hangisi?

Karakterine göre senin asla sevemeyeceğin o kahveyi seçiyoruz!

Hazırsan seni testimize alalım! 👇

Karakterine göre senin asla sevemeyeceğin o kahveyi seçiyoruz!

1/8

Bir kafeye gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey bunlardan hangisi?

Bir kafeye gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey bunlardan hangisi?
Ortamın sıcaklığı benim için önemli.
Menünün zenginliği ilk baktığım şey.
Tatlı seçenekleri tabii ki!
Dekorasyon her şeydir.
2/8

Sana göre mükemmel bir tatil nasıl olmalı?

Sana göre mükemmel bir tatil nasıl olmalı?
Kimsenin beni bulamayacağı, telefonun çekmediği ıssız bir dağ evi benim için mükemmel.
Her şey dahil lüks bir otel, bolca parti, müzik ve sınırsız eğlence. Ben buyum!
Şehir şehir gezip her köşeyi keşfettiğim macera dolu bir tatil benim için mükemmeldir.
Deniz kenarında hiçbir şey yapmadan yatmak her daim favorim.
3/8

Peki kahveni en çok hangi ortamda içmeyi seversin?

Peki kahveni en çok hangi ortamda içmeyi seversin?
Evde battaniyenin altında içmeye bayılırım.
Çalışırken içerim en çok.
Arkadaşlarla sohbet ederken tabii ki.
Güzel bir manzaraya karşı keyifle içmeyi severim.
4/8

Favori mevsimini seç bakalım!

Sonbahar
Kış
İlkbahar
Yaz
5/8

Hayatta en çok tahammül edemediğin insan tipi bunlardan hangisi?

Hayatta en çok tahammül edemediğin insan tipi bunlardan hangisi?
Lafları sürekli dolandıran, bir türlü sadede gelemeyen samimiyetsiz insanlar.
Sürekli negatif enerji yayan, her şeyden şikayet eden karanlık tipler.
Aşırı ağır kanlı olan, kaplumbağa hızında hareket eden uyuşuk insanlar.
Her şeyi çok ciddiye alan, sürekli gergin ve dramatik olan kişiler.
6/8

Bu kokulardan hangisi seni cezbeder?

Vanilya
Taze kavrulmuş kahve
Portakal kabuğu
Tarçın
7/8

Yeni çıkan bir kahve çeşidi sosyal medyada viral oldu. Sen...

Yeni çıkan bir kahve çeşidi sosyal medyada viral oldu. Sen...
İlk gün gider denerim.
Birkaç yorum okurum.
Pek ilgilenmem.
Arkadaşım önerirse denerim.
8/8

Aşağıdaki şehirlerden hangisindeki bir kafede saatler geçirmek isterdin?

Aşağıdaki şehirlerden hangisindeki bir kafede saatler geçirmek isterdin?
Milano
New York
Paris
Kopenhag
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Kahve Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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