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Kahve içerken ölümden döndüler

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Çin’de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı.

Çin, (DHA)- Çin’de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çin’in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. Cam blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.
Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.

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