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Kahve molan bir insan olsaydı nasıl biri olurdu?

Sen bize kahve ritüelini ve kahve molanın detaylarını anlat, biz de anlattıklarına göre kahve molanın nasıl bir insan olacağını söyleyelim.

Kahve molan bir insan olsaydı nasıl biri olurdu?

Eğlenceli mi? Sakin mi? Senin kahve molan bir insan olsaydı tam olarak nasıl olurdu? Bunu öğrenmenin tek yolu bu testi çözmek, hadi başlıyoruz!

Kahve molan bir insan olsaydı nasıl biri olurdu?

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Günün ortasında kahve molası vereceğin zamanı nasıl belirlersin?

Günün ortasında kahve molası vereceğin zamanı nasıl belirlersin?
Dakik biriyimdir, o saatte hep mola veririm.
İşimde önemli bir aşamayı bitirdiğimde kendime ödül olarak veririm.
O işin içinden çıkamadığımda mola veririm.
Kahve molası mı? Ben hep kahve içerim molası olmaz.
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Peki kahveni içerken ortam nasıl olmalı?

Peki kahveni içerken ortam nasıl olmalı?
Sessiz
Manzarası veya ortamı güzel olmalı
Arkadaşlarımla ortak masa
Hiç fark etmez... Yürürken, çalışırken bile olur.
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Peki kahvenin yanında olmazsa olmaz nedir?

Bitter çikolata
Tuzlu atıştırmalık
Kruvasan
Cheesecake
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Peki kahveni nasıl hazırlıyorsun?

Peki kahveni nasıl hazırlıyorsun?
Özenle demler, en güzel kupama süzerim.
Gramajını ve su derecesini hassasça ölçerek.
Makinenin düğmesine basarım.
Satın alırım.
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Senin için ideal kahve molası ne kadar olmalı?

Kahve içerken mola vermem.
Sohbetin akışına göre.
En az yarım saat.
15 dakika ideal!
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Kahve molanın fon müziği hangisi olurdu?

Kahve molanın fon müziği hangisi olurdu?
Akustik indie parçalar veya Fransızca şarkılar.
Dedikodu kahkahaları ve arkada çalan pop müzik.
Sakin bir piyano dinletisi veya lo-fi beat.
üksek tempolu, mod yükselten rock veya elektronik.
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Kahve molanı tek kelimeyle özetlesen...

Terapi
Enerji
Odaklanma
Keyif
Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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