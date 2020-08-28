Kahve telvesini sakın çöpe dökmeyin! Selülit, mobilya ve buzdolabında...

Dünyada milyonlarca insan kahveye asla karşı koyamıyor. Hatta kahve bazıları tarafından sudan bile fazla tüketiliyor. Bu kadar çok sevilen kahve sadece uyanık kalmanıza yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda farklı birçok amaç için de kullanılıyor. Gelin, o halde 40 yıllık hatırının bulunduğu kahvenin farklı kullanım alanlarına bir bakalım.

CİLDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN

Cildinizin bebeksi görünmesi için çözümü piyasada satılan ve tonlarca para verdiğiniz ürünlerde aramanıza gerek yok! Enfes tadı ve inanılmaz kokusuyla aradığınız güzelliğe kahve çekirdeği ile ulaşabilirsiniz. Bunun için öğütülmüş kahvenin içine 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyin. Ardından malzemeleri iyice karıştırın ve yüzünüze uygulayarak 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla birlikte yüzünü yıkayın. İşlemin en sonunda nemlendirici kreminiz ile cildinizi nemlendirin. Uyguladığınız bu maske ile cildiniz ölü derilerden arınır ve pürüzsüz bir görüntüye sahip olur.

BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN

Buzdolabınızın içine sinen ağır yemek kokularından kurtulmak istiyorsanız bir an önce kahveyi denemelisiniz. Bunun için küçük bir kabın içerisine bir miktar kahve telvesi koymanız yeterli olacaktır. Kahveyi sadece buzdolabınız için değil; ellerinize sinmiş soğan, sarımsak ve balık gibi kolay kolay çıkmayan kokular içinde kullanabilirsiniz. Kahve telvesini hafif ıslatın ve elinizin içine alarak iyice ovalayın. Ardından ellerinizi durulayın. Elleriniz hem yumuşacık olacak hem de mis gibi kokacak.