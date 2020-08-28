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Kahve telvesini sakın çöpe dökmeyin! Selülit, mobilya ve buzdolabında...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahve saatinde mis gibi kahvenizi hazırladınız ardından yudumlayarak keyifle içtiniz. Sıra fincanı temizlemeye geldiğinde orada bir durun! Çöpe atmayı düşündüğünüz telveden neler olur neler, bir düşünün! İşte telvesinden kokusuna pek çok alanda yararlanabileceğiniz kahvenin hayatınızı kolaylaştıracak bambaşka kullanım alanları…

Kahve telvesini sakın çöpe dökmeyin! Selülit, mobilya ve buzdolabında...

Dünyada milyonlarca insan kahveye asla karşı koyamıyor. Hatta kahve bazıları tarafından sudan bile fazla tüketiliyor. Bu kadar çok sevilen kahve sadece uyanık kalmanıza yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda farklı birçok amaç için de kullanılıyor. Gelin, o halde 40 yıllık hatırının bulunduğu kahvenin farklı kullanım alanlarına bir bakalım.

CİLDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN

Cildinizin bebeksi görünmesi için çözümü piyasada satılan ve tonlarca para verdiğiniz ürünlerde aramanıza gerek yok! Enfes tadı ve inanılmaz kokusuyla aradığınız güzelliğe kahve çekirdeği ile ulaşabilirsiniz. Bunun için öğütülmüş kahvenin içine 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyin. Ardından malzemeleri iyice karıştırın ve yüzünüze uygulayarak 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla birlikte yüzünü yıkayın. İşlemin en sonunda nemlendirici kreminiz ile cildinizi nemlendirin. Uyguladığınız bu maske ile cildiniz ölü derilerden arınır ve pürüzsüz bir görüntüye sahip olur.

BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARDAN KURTULUN

Buzdolabınızın içine sinen ağır yemek kokularından kurtulmak istiyorsanız bir an önce kahveyi denemelisiniz. Bunun için küçük bir kabın içerisine bir miktar kahve telvesi koymanız yeterli olacaktır. Kahveyi sadece buzdolabınız için değil; ellerinize sinmiş soğan, sarımsak ve balık gibi kolay kolay çıkmayan kokular içinde kullanabilirsiniz. Kahve telvesini hafif ıslatın ve elinizin içine alarak iyice ovalayın. Ardından ellerinizi durulayın. Elleriniz hem yumuşacık olacak hem de mis gibi kokacak.

BİTKİLERİ CANLANDIRIN

Bahçenizde ya da balkonunuzda bulunan bitkilerinizin toprağını zenginleştirmek için toprakla birlikte kahve telvesini karıştırın. Magnezyum, potasyum yönünden zengin olan kahve, toprağa karıştırdığınızda bitkiyi beslemeye başlar.

MOBİLYA CİLASI

Kullanımı dikkat ve özen isteyen ahşap mobilyalarınızı parlatmak ve temizlemek için de kahveyi kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağınıza gelince: İçtiğiniz kahvenin telvesinin soğuması için bekleyin. Daha sonra yumuşak bir bez kullanarak mobilyalarınızın yüzeyine sürün. Bu yöntem ile mobilyalarınız parlamakla kalmaz aynı zamanda eviniz mis gibi kahve kokar.

SELÜLİTSAVAR

Selülitler için dışarıda satılan hemen hemen bütün ürünlerden daha etkili bir ürün varsa oda kesinlikle kahve. Piyasada satılan pahalı ürünlere o kadar para vermek istemiyorsanız bir miktar kahvenin telvesini az miktarda Hindistan cevizi ile karıştırın. Oluşan karışımı selülitli bölgelerinize uygulayın ve dairesel hareketlerle birlikte güzel bir masaj yapın. Ardından durulayın. Hafta bir tekrarlamayı unutmayın!

İNATÇI TENCERE LEKELERİNE SON

Ne yaparsanız yapın bir türlü çıkaramadığınız tencere lekeleriniz için kahve telvesini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bulaşık süngerini elinize alın ve kahve telvesini döktüğünüz tencereyi ovalamaya başlayın. Ek olarak kesme tahtasında da bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

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