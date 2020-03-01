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Kahvehanenin içinden dut ağacı çıkıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 09:07 | Son Güncelleme

Adana’da dedesinden kalan Cemal İşiaktır’ın işlettiği kahvehanenin içinde bulunan dut ağacı, iş yeri için simge oldu. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde bulunan ve Dutlu Kahvehane olarak bilenen yaklaşık 80 yıllık kahvene, Cemal İşiaktır’ın (61) dedesi Nuri İşiaktır tarafından açıldı. Dede Nuri İşiaktır’ın ölümünden sonra ise kahvehaneyi o dönem 30’lu yaşlarında olan oğlu, Mehmet İşiaktır (87) işletmeye başladı.

Babası Mehmet İşiaktır’ın yaşlanmasından sonra da işleri Cemal İşiaktır devraldı. 1998 yılına kadar önünde bir bahçe bulunana kahvehane, o yıl Adana’daki deprem sonrası hasar gördü. Bunun üzerine baba-oğul kahvehaneyi yıkıp yeniden inşa etmeye karar verdi. İş yerinin ön tarafında bulunan bahçeyi de alarak kahvehaneyi genişleten İşiaktır, bahçede bulunan ve şu an yaklaşık 80 yıllık olan dut ağacını kesmek istemedi. Bunun üzerine kahvehanenin ağaca denk gelen noktasının tavanında delik olacak şekilde bir iş yeri tasarladı ve yaptı. O yıldan sonra dutlu kahvehane olarak anılan kahvehane, ilgi görüyor.

'O ağaç benim ailem'

Üç nesildir kahvehaneyi işletmeye devam ettiklerini belirten Cemal İşiaktır, mahallenin insanlarına hizmet eden küçük bir yer olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ağacın hikayesinin birçok kişi tarafından merak edildiğini ve dükkanın ortasından çıkan ağacı görünce insanların şaşırdığını söyleyen İşiaktır, sözlerine şöyle devam etti:
“Deprem sonrası böyle bir planlama yaptık. O dönem ‘kesin gitsin şu ağacı’ diyen birçok insan oldu. Ama şimdi yıllara şahitlik eden ağacı görünce duygulanıp bize teşekkür ediyorlar. Günde en az 10 kişi ağacı görmeye geliyor. Ağacı görüp çok şaşıran müşterilerimiz oluyor. Kimisi kaybettikleri dostlarını görüyor kimisi gençliğini hatırlıyor bu ağaçta. Ben ise geçmiş neslimi görüyorum. Dut ağacı benim dedem, annem, babam demek. Hepsi bu ağaca bir tas su dökmüştür. Bu kahvene var oldukça bu ağaç da burada olacak. Yeşile dokunmayalım. Her zaman sahip çıkalım. Doğa varsa biz varız”
İşiaktır’ın babası Mehmet İşiaktır ise babasının eseri olan dut ağacını çok sevdiğini ve ailesinden bir birey olarak gördüğünü söyledi.

KAYBETTİĞİMİZ DOSTLARIMIZI HATIRLIYORUZ

KAYBETTİĞİMİZ DOSTLARIMIZI HATIRLIYORUZ
Dutlu kahvehaneye 50 yıldan fazla bir zamandır geldiğini söyleyen emekli Veysel Ökmen (70), yıllara şahitlik eden bu ağacın iş yerinin içinde bulunmasının ortama da bir ferahlık kattığını belirtti. Ağacı görünce eski günlerini hatırladığını kaydeden Ökmen, kaybettikleri dostlarını ağaca bakınca hatırladığını ve hüzünlendiğini ifade etti.
Kahvehaneyi dışarıdan gördüğünü ve tavanından çıkan ağacın kendisini çok şaşırttığını dile getiren lise öğrencisi Serenay Sakay (16) ise, “Ağaca verdiği değer beni çok mutlu etti. Biz Adanalılar zaten doğaya çok önem veririz. Bu amcamızda gerekeni yapmış ve ağaca kıymamış” dedi.
Anahtar Kelimeler:
dut ağacı adana

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