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Kakaolu kek tarifi: Beş çaylarınızın vazgeçilmezi en kolay haliyle!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bundan daha iyi bir kakaolu kek tarifi bulamazsınız. Ne kadar iyi olduğuna şaşıracak, beş çaylarınızda vazgeçilmeziniz olacak.

Kakaolu kek tarifi: Beş çaylarınızın vazgeçilmezi en kolay haliyle!

İçi yumuşacık olacak, kokusu buram buram mutfağınızı saracak nefis bir kakaolu kek tarifiyle karşınızdayız.

KAKAOLU KEK TARİFİ MALZEMELERİ

  • 3 su bardağı çok amaçlı un
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 1/2 su bardağı şekersiz kakao tozu
  • 1 yemek kaşığı karbonat
  • 1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 1/2 çay kaşığı tuz
  • 4 büyük yumurta
  • 1 1/2 su bardağı süt
  • 1 1/2 su bardağı ılık su
  • 1/2 su bardağı bitkisel yağ
  • 2 çay kaşığı vanilya özü ya da vanilin

KAKAOLU KEK YAPILIŞI

  • Fırını 350 derece ısıtın. Kek kalıbını yağlayın ve unlayın.
  • Un, şeker, kakao, kabartma tozu, karbonat ve tuzu düşük hızda karıştırın.
  • Başka bir kapta yumurta, süt, ılık su, yağ ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar birkaç dakika çırpın.
  • Yavaş yavaş unlu karışımla birleştirin. 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.
  • Kek kalıbınız yoksa kekinizi tepside de yapabilirsiniz. Sade kakaolu kek yapmak işte bu kadar kolay.

ALTERNATİF KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

Kakolu kek tarifini hazırladık. Dilerseniz bunu kakaolu ıslak keke de çevirebilirsiniz. Sosunu hazırlamak için;

  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 100 gram çikolata (arzuya göre)
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz

Tüm malzemeleri orta ateşte kaynatın. Hafif ılınmış ve çatalla delikler açılmş kek üzerine gezdirin. Sosunu çektikten sonra çay yanında bu nefis tadın tadını çıkarın.


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