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Kakava - Hıdrellez Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:01 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Bugün burada Kakava'yı kutluyoruz akşam da hep birlikte sahur yapacağız. Bu milletimizin hamurunun ne kadar güçlü olduğunun en güzel göstergesidir"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bugün burada Kakava'yı kutluyoruz akşam da hep birlikte sahur yapacağız. Bu milletimizin hamurunun ne kadar güçlü olduğunun en güzel göstergesidir."dedi.

Vali Canalp, Kakava- Hıdrellez Şenlikleri'nin resmi açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelenlerle birlikte şenlikleri kutladıklarını belirtti.

Yağışa rağmen insanların şikayetçi olmadığını dile getiren Canlap, "İnsanlar burada yağmur da yağıyor olsa kendi içlerindeki sıcaklıklarla birlikte şikayette bulunmuyorlar. Çünkü Kakava-Hıdırellez'in sıcaklığı insanları ısıtmaya yetiyor. Bu Edirne'nin ve Türk milletinin nasıl bütünleşik olduğunu gösteriyor. Bugün burada Kakava'yı kutluyoruz akşam da hep birlikte sahur yapacağız. Bu milletimizin hamurunun ne kadar güçlü olduğunun en güzel göstergesidir. Bu bütün dünyaya ve Türkiye'ye en anlamlı mesajdır." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, konuşmasının ardından Kakava ateşinin yanında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hıdrellez kakava Şenlik

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