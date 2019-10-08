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Kalbi duran diş hekimine "hayat kurtaran" müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Trabzon'da ritim bozukluğu nedeniyle kalbi duran diş hekimi, uygulanan anjiyonun ardından vücut ısısı düşürülerek yeniden hayata döndürüldü - Diş hekimi Bülent Renda: - "8-9 dakika kalbim durmuş, ondan sonra çalıştırmışlar, kademeli olarak vücudu soğutup daha sonra ısıtarak hayati fonksiyonlarımızı sağlamışlar. Şu anda çok daha iyiyim" - "Kalp pili yerleştirdiler. Kalp pilinden dolayı kesilmiş bir alan var, o da iyileştikten sonra normal hayatıma döneceğim"

BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da görevli diş hekimi, çalıştığı hastanede kalbinin durmasının ardından yapılan müdahale ile vücut ısısı düşürülerek hayata döndürüldü.

Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi Bülent Renda, görev yaptığı hastanenin sosyal dinlenme alanında masa tenisi oynarken aniden rahatsızlandı. Doktor arkadaşları tarafından ilk müdahalesi burada yapılan Renda'nın kalbinin durduğu anlaşıldı.

Bilinci kapalı olarak Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diş hekiminin burada yapılan kontrolünde ise kalbinin yeniden çalışmaya başladığı belirlendi.

44 yaşındaki Renda'ya yapılan anjiyonun ardından, beyninin ve vücut fonksiyonlarının zarar görmemesi amacıyla 36 saatlik soğutma işlemi başlatıldı.

Vücut ısısı 34 derecede sabitlenen ve 36 saat boyunca uyutulan Renda, süre sonunda belirli aralıklarla uyandırılarak hayati fonksiyonları kontrol edildi. Ritim bozukluğuna karşı kalbine pil takılan diş hekimi, hastanede geçirdiği 1 haftalık sürenin ardından taburcu edildi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde görevli Doç. Dr. Muhammet Onur Hanedan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ritim probleminden dolayı kalp durması olayının yaşandığına işaret ederek, "Ne kadar süre geçtiğini, müdahalesinin ne olduğunu tam net kestiremediğimiz bir alan vardı. Hastanemize geldiğinde kalbi geri dönmüştü ama bilinci kapalıydı, ağrılı uyaranlara cevabı yoktu, biz de hemen yatışını yaparak gerekli işlemlere başladık." dedi.

Anjiyo sonrası kalp damarlarına bakıldığını ifade eden Hanedan, şunları kaydetti:

"Bir damarı tıkalıydı, o açılamadı. 7-8 dakikalık bilmediğimiz bir alan olduğu için hemen yoğun bakım doktorumuzun gözetimi altında 36 saatlik soğutulup tekrar vücudun eski sıcaklığına getirilme işlemine başlandı. Bu esnada da bütün fonksiyonlarını baskılamak için uyutuldu. Bu işlemde vücut ısısı 34 dereceye kadar düşürülüyor, 34 dereceye düşürdükten sonra tekrar 36 dereceye kadar ısıtılıyor. 36 saat sonra tekrardan uyutucuları kesilerek uyandırma işlemine başlandı. Uyandırmaya başladığımız zaman hemen bize tepki vermeye başladı. Hemen akabinde tekrar uyuttuk. 5-6 saat sonra tekrar uyandırmaya başladığımız zaman fonksiyonları yavaş yavaş, yaklaşık 3-4 gün içerisinde tamamen düzeldi."

Diş hekimi Bülent Renda ise 24 Temmuz'da kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini ve sonrasında normal yaşamına geri döndüğünü, bir süre önce arkadaşlarıyla masa tenisi oynadığı sırada bayıldığını söyledi.

Bayılmasının ardından geçen 6 günlük süreyi hatırlamadığını anlatan Renda, "Kendime geldiğimde sadece 'uyudu uyandı' gibi süreçti benim için. Halbuki yoğun koşuşturmacalı, baya emek sarf edilen bir dönem olmuş." dedi.

Renda, şu anda çok daha iyi olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Masa tenisi oynuyordum. Dedim ki ikili mücadelenin olduğu basketbol, futbol gibi olmaz, daha rahat olur diye düşündüm. Ama o da bayağı efor sarf etmeme sebebiyet verdi demek ki... Onun mukabilinde de bayılıp kalbim durmuş. Hastanede kısmen müdahale edilmiş, o süreci hatırlamıyorum. 8-9 dakika kalbim durmuş, ondan sonra çalıştırmışlar, kademeli olarak vücudu soğutup daha sonra ısıtarak hayati fonksiyonlarımızı sağlamışlar. Şu anda çok daha iyiyim. Kalp pili yerleştirdiler, kalp pilinden dolayı kesilmiş bir alan var o da iyileştikten sonra normal hayatıma döneceğim."

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Bülent Renda Kalp ritim bozukluğu Trabzon

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