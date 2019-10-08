Kalbi duran diş hekimine "hayat kurtaran" müdahale

Bilinci kapalı olarak Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diş hekiminin burada yapılan kontrolünde ise kalbinin yeniden çalışmaya başladığı belirlendi.

Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli diş hekimi Bülent Renda, görev yaptığı hastanenin sosyal dinlenme alanında masa tenisi oynarken aniden rahatsızlandı. Doktor arkadaşları tarafından ilk müdahalesi burada yapılan Renda'nın kalbinin durduğu anlaşıldı.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde görevli Doç. Dr. Muhammet Onur Hanedan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ritim probleminden dolayı kalp durması olayının yaşandığına işaret ederek, "Ne kadar süre geçtiğini, müdahalesinin ne olduğunu tam net kestiremediğimiz bir alan vardı. Hastanemize geldiğinde kalbi geri dönmüştü ama bilinci kapalıydı, ağrılı uyaranlara cevabı yoktu, biz de hemen yatışını yaparak gerekli işlemlere başladık." dedi.

Anjiyo sonrası kalp damarlarına bakıldığını ifade eden Hanedan, şunları kaydetti:

"Bir damarı tıkalıydı, o açılamadı. 7-8 dakikalık bilmediğimiz bir alan olduğu için hemen yoğun bakım doktorumuzun gözetimi altında 36 saatlik soğutulup tekrar vücudun eski sıcaklığına getirilme işlemine başlandı. Bu esnada da bütün fonksiyonlarını baskılamak için uyutuldu. Bu işlemde vücut ısısı 34 dereceye kadar düşürülüyor, 34 dereceye düşürdükten sonra tekrar 36 dereceye kadar ısıtılıyor. 36 saat sonra tekrardan uyutucuları kesilerek uyandırma işlemine başlandı. Uyandırmaya başladığımız zaman hemen bize tepki vermeye başladı. Hemen akabinde tekrar uyuttuk. 5-6 saat sonra tekrar uyandırmaya başladığımız zaman fonksiyonları yavaş yavaş, yaklaşık 3-4 gün içerisinde tamamen düzeldi."