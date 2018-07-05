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Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesi: Mektup, Sultan'da! Kalbimin Sultanı 4. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.07.2018 10:52 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 4. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Son bölüm sonrasında Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesi ve ön izlemesi yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde Anna, Sultan'a herşeyi anlatmaya karar verdi. Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesinde Hoşyar Sultan, Anna'nın mektubunu tercüme ettirmiştir. Anna'nın mektubu Sultan'ın eline geçer. İşte Kalbimin Sultanı son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi.

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesi: Mektup, Sultan'da! Kalbimin Sultanı 4. son bölüm izle

Kalbimin Sultanı 4. son bölümü Star TV'de dün akşam ilgiyle izlendi. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde Hoşyar Sultan'ın Anna'nın odasında bulduğu mektubu Hayrettin Ağa'ya tercüme etmesi için verir. Anna ise Sultan'a olan hislerinden dolayı ondan uzak durmaya karar verir. Fakat sonunda herşeyi anlatıyor. Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesinde Hayrettin Ağa, Hoşyar Sultan'ın verdiği mektubu tercüme ettirir. Fakat içinde yazılan şeyler onu korkutur. Hoşyar Sultan ile Anna arasında mektup kavgası sürerken Sultan gelir ve yere düşen mektubu alır. Mektupta neler yazdığı ve bunlar karşısında Sultan'ın ne yapacağı merak ediliyor. İşte Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm ilk sahnesi ile son bölümü tamamı...

KALBİMİN SULTANI 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anna, her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verdi. Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır?

Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atar.

Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE

Dimitri Anna’dan adamı öldürmesini ister. Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir ama işler beklediği gibi yürümeyecektir.

KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI

Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

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