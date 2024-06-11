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  4. Hesaplarında 3 milyar TL hareketlilik tespit edildi! 14 ilde düğmeye basıldı

Hesaplarında 3 milyar TL hareketlilik tespit edildi! 14 ilde düğmeye basıldı

11.06.2024 08:12
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İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların hesaplarında 3 milyar TL hareketlilik tespit edildi. Operasyonda 107 şüpheli yakalandı.

Hesaplarında 3 milyar TL hareketlilik tespit edildi! 14 ilde düğmeye basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

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İSTANBUL'DA 96 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya operasyonların detaylarını ise şöyle duyurdu:

"Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ'DE DE HAREKETE GEÇİLDİ

"Bir e-ticaret sitesi üzerinden “Forklift, Çekme Karavan v.b” ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli, Kapora Bedeli” adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı."

DÖVİZ VE TL ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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