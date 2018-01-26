Kalça şeklinize göre giyinmenin püf noktaları

Kalçanın şekli, 4 genetik faktör tarafından belirlenir: Kalçaya bağlı pelvis ve kemikler, yağ dağılımı, kalça kaslarının şekli ve boyutu. İşte kendinizi içinde daha iyi hissetmenizi sağlayacak kalçalarınıza uygun kıyafet örnekleri.

Kare şekli

Pelvik kemik ve uyluk kemiğinin çizgisi düzdür ve bele keskin bir geçiş yoktur, bu kare bir görünüm sağlar. Kalçanız küçükse ve net bir bel-kalça-uyluk geçişi mevcut değilse, "kare" şeklinin sahibi sizsiniz.

Hangi kıyafeti seçeceksiniz?

Bir hacim etkisi oluşturmak için çok katlı elbiseler seçin. Elbisenin arkasında zarif bir bağ da eksik olduğunu düşündüğünüz hacmi oluşturmanızı sağlar.

Yuvarlak biçimde ise

Aynanın karşısında yanlamasına dönerseniz, kalçanızın kalçanın üstten aşağıya, aşağıdan yukarıya eşit olarak hacimli olduğunu görürsünüz.

Hangi kıyafeti seçeceksiniz?

Poponuzun görünümünü biraz yumuşatmak isterseniz alt kısımları geniş elbiseler kullanabilirsiniz. Bu, elbisenin alt kısmı geniş olduğu için kalçalarınızı daha dar gösterecektir. Derin dekolteler de dikkat dağıtıcı olarak kullanılabilir.

Kalp tipi kalça

Bu tür popoya sahip olanların kalçaları daha çok aşağı doğru baskındır. Kalça bel geçişi daha keskindir. Bu kalça tipi yüksek östrojen hormonu nedeniyle, kalçanın alt kısmında yağ oluşturur.

Hangi kıyafeti seçeceksiniz?

Yüksek belli ya da düz oturan elbiseler tercih edilebilir.

V-şekilli (ters üçgen)

Kalçaların ve pelvisin çizgileri şekil ters üçgen şeklinde görünür.

Hangi kıyafeti seçeceksiniz?

Bir elbise seçerken, kumaşın hafif ve akıcı olduğundan ve göğüslerin altında toplandığından emin olun. Omuzlarınız kalçalarınızdan daha genişse, V şeklinde kalçanız olması muhtemel.Bir elbise seçerken, kumaşın hafif ve akıcı olduğundan ve göğüslerin altında toplandığından emin olun. Kısa ipek retro elbiseler de harika görünecektir.