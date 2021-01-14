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Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 08:00 | Son Güncelleme:
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Kalça estetiği, kalça bölgesinde şekil vermek için gerçekleştirilen operasyonların genel ismidir. Kalça ya da popo bölgelerinde deformasyonlar olabilir, bunlar kişiyi rahatsız edebilir. Bu bölgenin şekillendirilmesi için, boyutları büyükse, hasta uygunsa ve deri kalitesi iyiyse liposuction gibi yöntemlere başvurulur.

Kalça Estetiği, protez veya kişilerin kendi yağ dokusu ile büyütülerek kalçayı şekillendiren bir operasyondur. Protezler kohezif lifler içerir ve operasyondan sonra önemli bir iz kalmaz. Protez ölçüleri farklıdır ve hastanın vücut yapısına ve hastanın beklentilerine göre uygun protez kullanımına operasyondan önce karar verilir. Yağ enjeksiyonu yapılacaksa belden veya karın bölgesinden liposuction ile alınan yağ dokusu özel bir kanül içerisine doldurularak kalça bölgesine enjekte edilir.
Kilo verme ile bu bölgede sarkmalar ve şekilsiz haller olabilir. Bu takdirde kalça derisinin düzeltilmesi için kalça germe operasyonları gerçekleştirilebilir. Kalça implantları kullanılabilir, yağ enjeksiyonları planlanabilir.

KALÇA ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Kalça estetiği genç yaşlardan itibaren uygulanabilen operasyonlardır. Hastalar çok genç yaşlarda aşırı ya da biçimsiz yağlanma nedeniyle şekillendirme amaçlı başvurabilir. Konturların düzeltilmesi için liposuction gibi teknikler uygulanabildiği gibi, onun yanında aşırı kilo vermiş hastalarda kalçanın sarkması gibi durumlarda keserek germe operasyonları yapılır. Gerginleştirilir, konturları düzeltilir, hatta kendi dokusuyla protez konmuş gibi dik hale getirilir.

KALÇA ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Kalça estetiğinde, ameliyat öncesinde seçilmesi gereken tekniğe ve yapılması gereken işleme karar verilir. Planlama ve çizim yapılır. Bunların hepsi ameliyattan önce hasta ayaktayken dikkatlice planlanır. Sonrasında ameliyata alınan hastada, yüzü koyun pozisyon verilerek planlanan işlem gerçekleştirilir.

KALÇA ESTETİĞİ AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Kalça estetiğinde planlanan ve seçilen operasyona göre süre belirlenir. Sadece liposuction planlandıysa 1-2 saat arası sürecektir, ama germe operasyonu da eklendiyse yaklaşık 2,5 saatte tamamlanacaktır.

KALÇA ESTETİĞİ AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Kalça estetiği uygulanan hastalarda mutlaka korse giydirilir. Yaklaşık 3 hafta kadar kalması istenir. İlk bir hafta istirahatte fayda vardır. Sadece liposuction uygulandıysa hasta 2-3 gün sonra sosyal hayatına dönebilir. Ancak germe operasyonlarında yaklaşık 10 gün kadar hastanın kendisine dikkat etmesini isteriz.

KALÇA ESTETİĞİ AMELİYATLARINDA PROTEZ KİMLERE TAKILIR?

KALÇA ESTETİĞİ AMELİYATI SONRASI KİŞİ NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Kalça estetiği ameliyatı sonrasında, liposuction dışında germe ya da implant uygulandıysa, hastanın aşırı germeye yol açacak sporlardan ve hareketlerden uzak durması gereklidir. Bisiklete binmek, spor yapmak gibi aktivitelerden yaklaşık 2 ay kadar uzak durulmalıdır. Erken dönemde de korse takılmalıdır. İlk bir hafta da ameliyat bölgesini zorlamayacak şekilde oturup kalkmakta fayda vardır. Bu durum zamanla normalleşecektir.

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