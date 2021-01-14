Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Kalça Estetiği, protez veya kişilerin kendi yağ dokusu ile büyütülerek kalçayı şekillendiren bir operasyondur. Protezler kohezif lifler içerir ve operasyondan sonra önemli bir iz kalmaz. Protez ölçüleri farklıdır ve hastanın vücut yapısına ve hastanın beklentilerine göre uygun protez kullanımına operasyondan önce karar verilir. Yağ enjeksiyonu yapılacaksa belden veya karın bölgesinden liposuction ile alınan yağ dokusu özel bir kanül içerisine doldurularak kalça bölgesine enjekte edilir.

Kilo verme ile bu bölgede sarkmalar ve şekilsiz haller olabilir. Bu takdirde kalça derisinin düzeltilmesi için kalça germe operasyonları gerçekleştirilebilir. Kalça implantları kullanılabilir, yağ enjeksiyonları planlanabilir.

KALÇA ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Kalça estetiği genç yaşlardan itibaren uygulanabilen operasyonlardır. Hastalar çok genç yaşlarda aşırı ya da biçimsiz yağlanma nedeniyle şekillendirme amaçlı başvurabilir. Konturların düzeltilmesi için liposuction gibi teknikler uygulanabildiği gibi, onun yanında aşırı kilo vermiş hastalarda kalçanın sarkması gibi durumlarda keserek germe operasyonları yapılır. Gerginleştirilir, konturları düzeltilir, hatta kendi dokusuyla protez konmuş gibi dik hale getirilir.