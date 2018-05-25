KADIN

Kalem etek neyle kombinlenir?

elif.duzen elif.duzen
MODA HABERLERİ  | 25.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Giyimine özen gösteren her kadının dolabında en az bir adet bulunan fakat ne ile kombinleneceği konusunda bir hayli zorluk yaşatan kalem etekler; uzun olduklarında ayrı, kısa olduklarında ise apayrı şık bir görüntü oluştururlar. Gündelik hayattan özel davetlere kadar her yerde rahatlıkla giyilebilecek olan kalem etekler, kombinlendikleri kıyafete göre bambaşka bir havaya bürünürler. Siz de kalem eteklerinizi bu beş alternatif kombin sayesinde gönül rahatlığı ile giyebilirsiniz.

Kalem etek neyle kombinlenir?

Kısa kollu gömlekle kalem etek kombini

Uzun kollu gömleğinizin kollarını kıvırarak ya da kısa kollu gömleğinizi direkt olarak giyerek hazırlayacağınız bu kombinde gömleğinizi, kalem eteğinizin içine sokmalı ve dışarıda bırakmamalısınız. Gömleğinizin yakasına göre takabileceğiniz boyun aksesuarı tercihinize bağlı olurken, bu kombindeki kısa kolunuzu şık göstermek için kesinlikle bir bilek aksesuarı
kullanmalısınız.

Bluzla kalem etek kombini

Eteğinizin kumaşıyla uyumlu olarak ipek, saten, şifon ya da krep kumaştan yapılmış bir bluz giyerek kalem eteğinizi oldukça şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Eteğin dışında bırakılacak olan bluzun yarattığı dökümlü şıklığı, hafif aksesuarlarla ve güzel bir topuklu ayakkabıyla destekleyebilirsiniz.

Askılı ya da kısa kollu tişörtle kalem etek kombini

Penye gibi gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir kumaştan dikilen kalem eteğinizi askılı ya da kısa kollu bir tişörtle kombinleyebilirsiniz. Tişörtünüzü eteğinizin içinde bırakarak elde edeceğiniz bu sade ama şık görüntüyü bir spor ayakkabıyla bütünleştirebilirsiniz.

Ceketle kalem etek kombini

Kombinlerin en dikkat çekici ve gözde parçası, zor durumların kurtarıcısı olan ceketlerinizi kalem eteğinizle kombinleyebilir ve böylelikle farklı bir tarz yaratabilirsiniz. Ceket-etek birlikteliği her ne kadar şık ve ciddi bir tarz oluştursada, asıl ayakkabı seçiminiz kombininizin çizgisini bellirleyecektir. Ceketinizin kumaşına ve kesimine bağlı olarak bu kombininizi topuklu ya da spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

Salaş kazakla kalem etek kombini

Son dönemin en popüler kıyafetlerinden biri olan salaş kazaklar, kalem etekle
kombinlenebilecek en güzel alternatiflerden biridir. Kalem eteğinizin rengine yakın ya da
onun tam zıttı tonlarda seçeceğiniz bir salaş kazağı, kalem eteğinizle birlikte giyerek eşsiz bir
şıklık elde edebilirsiniz.

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