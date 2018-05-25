Kalem etek neyle kombinlenir?

Kısa kollu gömlekle kalem etek kombini

Uzun kollu gömleğinizin kollarını kıvırarak ya da kısa kollu gömleğinizi direkt olarak giyerek hazırlayacağınız bu kombinde gömleğinizi, kalem eteğinizin içine sokmalı ve dışarıda bırakmamalısınız. Gömleğinizin yakasına göre takabileceğiniz boyun aksesuarı tercihinize bağlı olurken, bu kombindeki kısa kolunuzu şık göstermek için kesinlikle bir bilek aksesuarı

kullanmalısınız.

Bluzla kalem etek kombini

Eteğinizin kumaşıyla uyumlu olarak ipek, saten, şifon ya da krep kumaştan yapılmış bir bluz giyerek kalem eteğinizi oldukça şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Eteğin dışında bırakılacak olan bluzun yarattığı dökümlü şıklığı, hafif aksesuarlarla ve güzel bir topuklu ayakkabıyla destekleyebilirsiniz.

Askılı ya da kısa kollu tişörtle kalem etek kombini

Penye gibi gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir kumaştan dikilen kalem eteğinizi askılı ya da kısa kollu bir tişörtle kombinleyebilirsiniz. Tişörtünüzü eteğinizin içinde bırakarak elde edeceğiniz bu sade ama şık görüntüyü bir spor ayakkabıyla bütünleştirebilirsiniz.