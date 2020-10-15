Kalem suresinin içerisinde yer alan konular her Müslüman için oldukça önemlidir. Kalem suresinin ayetleri Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı olarak görülüyor. Surede Allah’a inananlara verilecek ödüllerden bahsedilirken kafirlere verilecek cezalar hakkında da bilgiler veriliyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin "bitip tükenmeyen ödül" ile mükafatlandırıldığı da yine bu surede açıklanmıştır. Okuyan her mümin için bol miktarda hayır getiren Kalem suresinin, dilimizden düşürmememiz gereken Kuran mucizelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Sure hakkında önemli konulara değindiğimiz yazımızda Kalem suresi meali, Türkçe okunuşu ve Kalem suresinin fazileti başta olmak üzere pek çok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

En kane za malin ve beniyne.

Kalem suresi İslam dinine ve Peygamber Efendimize dair pek çok konuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan surelerden bir tanesidir. Ayrıca Kalem suresi fazileti oldukça fazla olan, çok faydalı bir suredir. Bu faziletlerden nasiplenebilmek adına duayı anlayarak okuyabilmek oldukça önemlidir. Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?