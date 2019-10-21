Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ayşe Akman Karakaş, kişilerin, kalıcı makyajı güzelleşmek ve kendisini iyi hissetmek için yaptırdığını, bu işlemi yaptırırken bilinçli olmak gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yaptıracak kişinin, kendi derisinin özelliklerini bilmesi gerekiyor. Alerjiye yatkın mı, deri hastalığı var mı, cilt kanserlerine yatkın bir durumu var mı. Bunları bilmek sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek için ilk ve önemli bir adım" dedi. Prof. Dr. Karakaş, kalıcı makyaj yaptırırken temizlik ve hijyen koşullarına, uygulanan yerlerin belirli standartta olmasına, profesyonel ellerde yapılmasına ve merdiven altı yerler olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ENFEKSİYON RİSKİ

Kalıcı makyajın uygulanması esnasında enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlarla karşılaşabilineceğini belirten Prof. Dr. Karakaş, "Kalıcı makyaj yapılırken steril çalışılsa bile deride travma, zedelenme olduğu için sonrasında gerek derideki mikroorganizmalar gerekse dışarıdan gelecek mikroorganizmalar enfeksiyon riskine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için uygulanacak kişiye bilgi verilmesi önemli" diye konuştu.