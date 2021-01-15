Kalıcı oje nedir? Kalıcı oje zararlı mıdır? Diğer ojelerden farkı nedir?

Kalıcı ojenin uygulaması, diğer ojelerden daha farklıdır. Bu uygulamayı yaparken farklı cihaz ve ürünler kullanılır. Dolayısıyla uygulama süresi daha uzundur. Normal oje bir kaç dakikada sürülürken, kalıcı oje 20 dakika gibi bir zamanda sürülmektedir. Çünkü aşama aşama sürülür ve her aşama UV ışığında kurutulmaktadır. Kalıcı oje, diğer ojelere nazaran iki hafta daha uzun kullanılabilen bir oje çeşididir. KALICI OJE NASIL SÜRÜLÜR? Kalıcı ojeyi sürmeden önce elin manikürlü olması, işlemi kolaylaştırmaktadır. Çünkü kalıcı oje uygulaması yapılırken, ojenin ete gelmemesi gerekir.

Manikürlü bir el, tırnak yağından arındırılmış bir tırnak ile uygulamaya başlanır. Tırnak yağını almak için bir solüsyon kullanılır. Ardından en alt tabaka işlemi tırnağa uygulanır. El, 10 saniye kadar UV ışığında bekletilir. Ardından oje sürme işlemi uygulanır. Sürülen her bir kat için, UV ışığında 120 saniye bekletilir. Bu renk seçeneğine göre değişmektedir. French uygulamasında, french ucunun tekrar beklemesi gerekir.

Son olarak en üste son kat cilası uygulanmaktadır. Bu da 120 saniye cihazda bekletildikten sonra, en sonda sürülecek solüsyonla ojeler silinir.

Kalıcı oje sürüldükten sonra, saatler öncesinden oje sürmüş gibi rahatlıkla hareket edilebilir. Bozulma, bulaşma gibi durumlar olmamaktadır.

KALICI OJE SÜRMEDEN ÖNCE TIRNAK BAKIMI NASIL YAPILIR? Tırnakların manikürlü olmasına dikkat edilmelidir. Tırnak etlerinin alınması lazımdır. Tırnak şeklinin uzunluğunun ve şeklinin önceden belirlenmesi gerekir. Böylelikle tırnak kalıcı ojeye hazır hale gelir. Manikür işlemi bittikten sonra, kalıcı ojeye başlamadan önce en önemli olan husus, tırnağın üzerinde yağ tabakasının kalmamasıdır. Bunun için hazırlanan özel bir solüsyon tırnağın üzerine sürülür ve kalıcı oje sürme işlemine başlanır. KALICI OJE SÜRÜLÜRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Kalıcı oje uygulaması yapan kişinin bir uzman olması ve bununla ilgili bir eğitim almış olması gerekir. Çünkü detaylı bir işlemdir, belirli bir sıralaması vardır. Yapılan işlemlerin sıralamasını çok iyi takip etmek gerekir. Tırnak etrafındaki et, çok dikkatli bir şekilde alınmalıdır. Uygulama yaparken kalıcı ojenin o bölgeye değmemesi gerekir. Kalıcı ojenin, diğer ojelere göre biraz daha ince katlarda sürülmüş olmasına özen gösterilmelidir. Tırnağın uç kısmına kilit yapılması gerekir. Böylelikle tırnak hava almaz ve oje bozulmaz. KALICI OJENİN ÖMRÜ NE KADARDIR? Ele sürülen kalıcı ojenin ömrü, 10-15 gün arasında değişmektedir. Ayağa sürülen kalıcı ojenin ömrü biraz daha uzundur. Çünkü tırnak uzamaya devam eder. El tırnağı daha çok suya girdiği için, dipten ojesiz bir tırnak çıkar ve bu görüntü rahatsız eder. Bu nedenle kalıcı ojenin ömrü 10-15 gün arasında değişmektedir.