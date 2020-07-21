Kalıcı ojeyle ilgili bu detayları mutlaka bilmelisiniz! Yapılırken ve temizlenirken...

Yoğun iş ve hayat temposunda manikür ve tırnak bakımı için sıklıkla güzellik merkezlerine gidemeyenlerdenseniz bu içeriğimiz tam size göre. Standart ojelerden farklı bir uygulama olan kalıcı ojeye gelin, yakından bakalım...

KALICI OJE NEDİR? SAĞLIKLI MIDIR?

Kalıcı oje, seçeceğiniz bir rengin tırnağınız üzerinde herhangi bir hasar ve döküntü olmadan uzun süre kalmasını sağlayan bir oje uygulamasıdır. Tırnaklarınıza zararı olmadığı gibi çıkarıldığında sararma da yapmaması bakımından oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Kalıcı oje uygulamasında tırnaklarınız için özel cihazlar kullanılır. Bu cihazlar sayesinde boya herhangi bir şekil değişimine uğramadan uzun bir süre bakımlı görünür. Güzellik salonlarında çok fazla rengi ve çeşidi bulunan kalıcı ojeleri, oje renginizi çok fazla değiştirmiyorsanız güvenle tercih edebilirsiniz. Tırnağa zararlı ürünler kullanılmadığından sağlık açısından bir problem teşkil etmez.

KALICI OJE NASIL UYGULANIR? NE KADAR DAYANIR?

Kalıcı oje uygulamasında UV tekniğiyle kurutularak ojenin tırnakta belli bir süre sabit kalması sağlanıyor. UV ışınlarının etkisiyle oje, bekleme süresine gerek kalmadan hemen kuruyor ve canlı görüntüsüne sahip oluyor. Kalıcı oje uygulaması için mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekiyor, zira evde uygulanamayan bir yöntem. Kuaför ve güzellik salonlarında yapılan bu uygulamanın evde uygulanamama nedeni kurutma teknikleri için gerekli ekipmanların buralarda bulunması. Kalıcı oje uygulamasının fiyatı 250 ile 1000 TL arasında değişebiliyor.