Kalıcı ojeyle ilgili bu detayları mutlaka bilmelisiniz! Yapılırken ve temizlenirken...

Yoğun iş ve hayat temposunda manikür ve tırnak bakımı için sıklıkla güzellik merkezlerine gidemeyenlerdenseniz bu içeriğimiz tam size göre. Standart ojelerden farklı bir uygulama olan kalıcı ojeye gelin, yakından bakalım...
Kalıcı oje, seçeceğiniz bir rengin tırnağınız üzerinde herhangi bir hasar ve döküntü olmadan uzun süre kalmasını sağlayan bir oje uygulamasıdır. Tırnaklarınıza zararı olmadığı gibi çıkarıldığında sararma da yapmaması bakımından oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Kalıcı oje uygulamasında tırnaklarınız için özel cihazlar kullanılır. Bu cihazlar sayesinde boya herhangi bir şekil değişimine uğramadan uzun bir süre bakımlı görünür. Güzellik salonlarında çok fazla rengi ve çeşidi bulunan kalıcı ojeleri, oje renginizi çok fazla değiştirmiyorsanız güvenle tercih edebilirsiniz. Tırnağa zararlı ürünler kullanılmadığından sağlık açısından bir problem teşkil etmez.
Kalıcı oje uygulamasında UV tekniğiyle kurutularak ojenin tırnakta belli bir süre sabit kalması sağlanıyor. UV ışınlarının etkisiyle oje, bekleme süresine gerek kalmadan hemen kuruyor ve canlı görüntüsüne sahip oluyor. Kalıcı oje uygulaması için mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekiyor, zira evde uygulanamayan bir yöntem. Kuaför ve güzellik salonlarında yapılan bu uygulamanın evde uygulanamama nedeni kurutma teknikleri için gerekli ekipmanların buralarda bulunması. Kalıcı oje uygulamasının fiyatı 250 ile 1000 TL arasında değişebiliyor.
Kalıcı oje uygulanırken önce tırnaklarınıza istediğiniz şekilde törpü yapılıyor. Sonra tırnaklarının matlaştırılmak suretiyle yağdan arındırılıyor. Tırnaklarınızdaki kusurları kapatmak için baz uygulaması da yapıldıktan sonra oje sürme işlemine geçilip top coat uygulanıyor. Her tırnağınıza yaklaşık 60 saniye tutulan UV ışınları ile ojelerinizi kurutmak için ekstra bir süre beklemenize gerek kalmıyor. Uygulama bittikten sonra tırnaklarınızda herhangi bir bozulma olmadan kullanabiliyorsunuz. Bakımlarına özen gösterildiği ve doğru yapıldığı taktirde uzmanlar kalıcı ojenin 1 ay dayandığını söylüyor.
Kalıcı oje, tıpkı uygulanırken olduğu gibi temizlenirken de bir uzman yardımıyla temizleniyor. Özel jel malzemesinden üretildiğinden evde çıkarmakta zorluk çekeceğiniz kalıcı ojeler, kuaför ve güzellik salonlarındaki ekipmanlar yardımıyla 30 dakika gibi kısa bir sürede çıkıyor.
Kalıcı ojeyi çıkarmak için üzerine özel solüsyonlar dökülen bir bant tırnağınıza sarılıp 10 ile 15 dakika civarı bekletiliyor. Bu bekleme süresinden sonra tırnağınızda sabit kalan ojenin neredeyse tamamı banda yapışmış bir şekilde çıkmış oluyor. Profesyonel bir yardım alarak tırnağınızın zarar görmeden temizlenmesi bu sayede mümkün oluyor.
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