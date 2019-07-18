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Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı - Kalın, görüşmede Türkiye'nin, ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirdi - Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ABD'nin, Türkiye'yi ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi. İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki Türkiye'nin tepkisi iletildi. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizildi.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritası'nın hayata geçirilmesinin de ele alındığı görüşmede, Libya konusundaki son gelişmeler de değerlendirildi ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu da görüşüldü.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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