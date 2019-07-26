Kalitesiz güneş gözlüğü, göze ciddi zararlar verebilir

Güneş gözlüğü camlarının mutlaka kaliteli olması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Gökçe, "Özellikle güneşin yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arası, ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu zaman dilimi. Bu zaman diliminde, mutlaka güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Güneş gözlüğü kullanırken, gözlüğün seçimi de çok önemlidir. En önemli faktör ise güneş gözlüğünün camlarıdır. Güneş gözlüğünün camlarının mutlaka kaliteli olması gerekiyor. Mutlaka optikçiden satın alınması gerekiyor. Camın özelliği ise yüzde 99 oranında ultraviyole ışınını engellemesi gerekiyor" dedi.

'GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN YÜZÜ OTURMASI GEREKİYOR'

Doktor Gökçe, güneş gözlüğünün boyutlarının da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Güneş gözlüğünün boyutları çok önemlidir. Özellikle gözün büyük bir kısmını kapatması gerekiyor. Sağdan veya soldan yansıyan ışıkların göze gelmesini engellemesi için güneş gözlüğünün yüze oturması gerekiyor. Bir diğer faktör ise güneş gözlüğünde renk seçimidir. Özellikle dış ortamlarda, yeşil ve gri gibi güneş gözlüğü camları renk bozulmamasına neden olabilirken, bir miktar kontrastı düşürebiliyor. Özellikle araç kullanırken, yüksek kontrastın gerektiği zamanlarda kahverengi ve sarı camlar tercih edilebilir. Bu tür camlar, daha kaliteli bir görüş sağlıyor" diye konuştu.

'KALİTESİZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖZ BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYOR'

Kalitesiz bir güneş gözlüğünün ciddi anlamda gözde hastalıklara neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gökçen Gökçe, "Güneş gözlüklerinde koyu bir renk tonu olduğu için göz bebeğinin normalden daha geniş olmasına neden oluyor. Göz bebeği de daha geniş olduğu için ve güneşten gelen ışınları da engellemiyor. Kalitesiz bir güneş gözlüğü göz bebeğini genişleteceği için göze ciddi zararlar verebiliyor. En büyük zararı ise göz çevresinde oluşan deri yanıkları, gözlerde kızarıklık ve yanma olayları olarak gerçekleşiyor. İlerleyen dönemlerde ise katarakt oluşabiliyor. Biz mutlaka saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş gözlüğünün takılmasını öneriyoruz. Gözlük alırken mutlaka optikçilerden alınmalıdır. Seyyar satıcılarda satılan ürünlere hastalarımızın itibar etmemesini öneriyorum" dedi.