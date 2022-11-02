Kalorifere bağlayıp işkence etmişler! Video çekip ailesine gönderdiler, şüpheliler bakın kim çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir garson, 4 İranlı tarafından kaçırılıp günlerce alıkonuldu. Ellerinden kalorifer peteğine kelepçelenerek işkenceye maruz kalan ve 10 bin dolar lira diye istenen garson polisin operasyonuyla kurtarılırken kaçıranların garsonun arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V.(45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

ELLERİNDEN KALORİFERE KELEPÇELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı. Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ARKADAŞI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B.(31), Mılad B.(30), Hamıd G.(32), Morjtaba M.(41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)



