Kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir? Kalbi tetikleyen hastalıklar nelerdir, kalp hastalıkları nasıl önlenir?

Bu hastalıklardan korunmak için temel önlemler olsa da kalp damar hastalıkları riski taşıyan kişilerin doktor kontrolünde olması ve sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Kalp damar hastalıkları riskini önceden saptamak yaşam kalitesini yükseltir ve ömrü uzatır. Bu nedenle check up programları ve kalp damar hastalıkları yönünden uygulanan tarama testleri hayati önemdedir.

• Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon da değiştirilebilen risk faktörlerindendir. Her ikisi de sinsi ilerleyen, kronik ve tehlikeli hastalıklardır. Çoğu kişi bu hastalıklara sahip olduğunu ancak bu hastalıklara bağlı herhangi bir organında problem geliştiğinde fark etmektedir. Buna karşın yüksek tansiyon ve şeker hastalığının erken tanısı ve tedavisi bunlara bağlı ölümleri son derece azaltmaktadır.

• Kronik hastalıkları olan, sistemik romatizmal hastalıkları olan, doğum kontrol hapı kullanan ya da herhangi bir nedenle hormon hapı kullanmış kadınların, kanser öyküsü olan hastaların, kanser nedeniyle kemoterapi almış hastaların check up programlarına daha erken katılmaları uygundur.

• Hastanın yaşam tarzı da değiştirilebilen risk faktörüdür. Kilolu olmak, hareketsiz olmak, beslenme alışkanlarının kötü olması değiştirilebilir ve değiştirildiği zaman kişide kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını birçok ilaçtan daha fazla azaltacak olan faktörlerdir. Bu risk faktörlerini tedavi etmek kişinin ömür boyu kalp damar hastalıklarından herhangi birinden ölme ya da sakat kalma oranını oldukça fazla azaltmaktadır. Kalp check up’ıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

• Genel olarak check up programlarında amaçlanan hastaların 10 yıllık kalp damar hastalıkları geliştirme, bu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetme ya da sakat kalma riskini belirlemektir. Bu sınır düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak ayrılır. Bu hastaların verilerine göre yapılan risk sınıflaması sonrası daha ileri tetkikler planlanır.

• Check up programlarında ilk olarak kişinin geçmişi dinlenir. Muayenesi yapılır ve bazı temel kan tetkikleri yapılır. Kan tetkiklerinde şeker hastalığı, kolesterol bozukluğu görülmektedir. Aynı zamanda bu hastalıkların organlara zarar verip vermediğine yönelik organ fonksiyon testlerini içeren kan testleri yapılmaktadır.

• Check up’ın amacı herhangi bir hastalığa yakalanmadan problem olma ihtimalini görmektir. Bu nedenle aslında sağlıklı görünen kişiler check up yaptırmalıdır.

• Genç yaşta hipertansiyon, yüksek tansiyon, şeker hastalığı yaşayan özel hasta gruplarının da mümkün olan en erken yaşta check up programlarına katılmaları gerekmektedir.

• Eğer kişide aile öyküsü varsa yani birinci derece erkek yakınlarında 55 yaşın altında, kadın yakınlarında ise 65 yaşın altında kalp damar hastalıkları varsa daha erken yaşta check up programlarına katılmaları tavsiye edilmektedir.

• Genel olarak erkeklerde bilinen hiçbir hastalığı ya da önemli bir aile öyküsü yoksa 40 yaşından sonra, kadınların ise menopoz sonrası check up programlarına katılması gerekmektedir.

• Check up programları ile bazen hiçbir şikayeti olmayan hastalarda ciddi damar tıkanıklıkları saptanarak tedavi altına alınabilir. Bazense yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapma gibi önerilerle hastada yaşam boyu kalp damar hastalıkları gelişme riski azaltılabilmektedir.

•Spora başlayacak kişiler de check up yaptırmalıdır. Sporcuların check up programları daha farklı olmaktadır. Spor yapacak kişiler normalden çok daha fazla efor sarf edecek aynı zamanda yarışmalı sporlarda daha fazla heyecan ve adrenalin söz konusu olacaktır. Yarışmalı spor olmasa da spora başlayacak kişilerin efor kapasitesi değerlendirilmesi, eforla nabız ve tansiyon yanıtını görerek eforun süresi hakkında fikir alınabilmesi, sporda dikkat etmesi gereken şeyler olup olmadığına bakılması için check up tavsiye edilmektedir.

• Tüm bu programlar neticesinde hastaları risk düzeylerine ayırıp kalp damar hastalıklarına yol açacak risk faktörlerini tespit etmek, bunlarla mücadele etmek ve sonuçta hastanın yaşam boyu bu hastalıkları geçirme ya da bu hastalıklardan ölme ve sakat kalma oranını azaltmak sanıldığından çok daha mümkündür.