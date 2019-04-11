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Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

TÖREN DÜZENLENDİ Gümüşhane'de kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan için 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)

TÖREN DÜZENLENDİ
Gümüşhane'de kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan için 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi. Pehlivan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu polis mangası tarafından tören alanına getirildi. Törene Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile polis ve vatandaşlar katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan Pehlivan'ın eşi Nilhan ve kızı Gamze Pehlivan'ı, Vali Kamuran Taşbilek teselli etmeye çalıştı.
'KENDİSİNİ GÜLER YÜZÜ İLE HATIRLAYACAĞIZ'
Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Hayatımın en zor konuşmalarından bir tanesini gerçekleştiriyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 5 aylık bir mesai arkadaşlığımız oldu. Kendisini hep güzel yüzü ve beyefendiliğiyle hatırlayacağız. Ailesi bize ve milletimize emanettir. Emniyet teşkilatımıza, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da, "Söylenecek sözlerin bittiği noktayız. Bülent müdürümüz Türk emniyet teşkilatının yetiştirmiş olduğu başarılı bir emniyet mensubudur. Aynı zamanda o çok fedakar bir aile babası ve bir eştir. Maalesef bugün ise aramızdan çok sesiz bir şeklide ayrılıyor. İnançlarımıza göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonra en yüksek mertebenin sahibi olduğunu bilmemiz ise bizim yüreğimize serpilen sudur. Türk polis teşkilatımız çok kıymetli bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindedir. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Pehlivan'ın cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.
FOTOĞRAFLI

Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı yaşamını yitirdi (2)

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