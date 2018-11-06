KADIN

Kalp krizinin taklitçisi 'kırık kalp sendromu' kadınları derinden etkiliyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile ortaya çıkan “Kırık Kalp Sendromu” genellikle duygusal çöküntü ve stres altındaki kadınları etkiliyor.

Kalp krizinin taklitçisi 'kırık kalp sendromu' kadınları derinden etkiliyor

Boşanma, sevilen birini kaybetme, ayrılık gibi duygusal çöküntünün yaşandığı durumlarda, kalp krizi ile aynı belirtileri gösteren fakat hayati tehlikesi çok düşük olan hastalık “Kırık Kalp Sendromu” olarak adlandırılıyor. Kalp krizini adeta taklit eden Kırık Kalp Sendromunda, damarlarda herhangi bir tıkanma durumu söz konusu olmazken zararsız kalp kasılmaları oluşabiliyor.

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Kırık Kalp Sendromunun kalp kriziyle sık sık karıştırıldığının altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Stres ile tetiklenebilen damar sertliği başta koroner arterler olmak üzere, bacak damarları ve şah damarlarında da görülebiliyor.

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Bununla birlikte stres dönemlerinde tetiklenen durumlardan biri olan ve sıklıkla kadınlarda görülen “Kırık Kalp Sendromu” (takotsubo kardiyomiyopati) da kalp kriziyle karıştırılabiliyor. Kalp krizindekine benzer şekilde göğüs ağrısı ve EKG bulguları olan bu hastalıkta, kalp damarları tamamen normaldir. Hastalığın oluşumunda en önemli faktör ise strestir. Stresin ortadan kaldırılmasıyla ve destek tedavi ile hastalık gerileyebiliyor” dedi.

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Kadınların erkeklere göre duygusal anlamda daha hassas olmaları, özellikle menopoz sonrası Kırık Kalp Sendromuna yakalanma olasılığını artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kırık kalp sendromu kadın sağlığı

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