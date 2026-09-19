Kalp ve damar sağlığı için sofranızdan eksik etmeyin! Tansiyonu terazi gibi dengeliyor

Yüksek tansiyon yönetiminde DASH beslenme planından yararlanılabilir. ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından da önerilen bu yaklaşım; sebze, meyve, tam tahıl, az yağlı süt ürünü ve yağsız protein tüketimini artırırken sodyum, doymuş yağ ve ilave şekeri sınırlandırmayı amaçlıyor.

DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLECEK 9 BESİN

DASH beslenmesinde öne çıkan lif, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve doymamış yağlar; kan basıncının düzenlenmesi, kolesterol seviyelerinin kontrolü ve damarların normal işlevlerinin korunması açısından önem taşıyor. İşte yüksek tansiyon ve damar sağlığı için önerilen besinler:

Kahverengi pirinç

Kahverengi pirinç, beyaz pirince göre daha fazla lif ve potasyum içeriyor. Tam tahıllardan alınan lif, sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına ve damar sertliği riskini artırabilen beslenme alışkanlıklarının azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Ispanak

Ispanak; potasyum, magnezyum ve doğal nitratlar içeriyor. Potasyum, sodyumun vücuttan atılmasını desteklerken damarların gevşemesine yardımcı olabilir. Bu durum, kanın damarlar içinde daha rahat hareket etmesine katkıda bulunabilir.

Yaban mersini

Yaban mersininin rengini veren antosiyaninler, antioksidan özellik taşıyan bitkisel bileşiklerdir. Bu bileşiklerin, damarların iç yüzeyini oluşturan endotel tabakasının normal işlevlerini destekleyebileceği belirtiliyor. Meyvenin şeker eklenmeden tüketilmesi öneriliyor.

Az yağlı yoğurt

Az yağlı yoğurt; kalsiyum, protein ve potasyum sağlayabiliyor. Bu mineraller kalp kasının çalışması ve kan basıncının düzenlenmesi açısından önem taşıyor. İlave şeker ve doymuş yağ oranı düşük ürünler tercih edilmeli.

Somon

Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir balık. Omega-3’ler özellikle yüksek trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabiliyor ve genel kalp-damar sağlığını destekliyor. Somonun kızartma yerine fırında veya ızgarada hazırlanması daha uygun kabul ediliyor.

Tohumlar

Keten, chia, kabak ve ay çekirdeği gibi tohumlar; lif, magnezyum ve doymamış yağlar içeriyor. Bu besin öğeleri kan yağlarının dengelenmesine ve damarların normal esnekliğinin korunmasına katkı sağlayabilir. Tuz eklenmiş ürünlerden kaçınılması gerekiyor.

Fasulye

Fasulye ve diğer baklagiller, bitkisel protein ile çözünür lif sağlıyor. Çözünür lif, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olabilir. Fasulyedeki potasyum ve magnezyum da kan basıncının kontrolünü destekleyebilir.

Tam buğday ekmeği

Tam buğday ekmeği, rafine beyaz ekmeğe göre daha fazla lif içeriyor. Düzenli lif tüketimi, LDL olarak bilinen kötü kolesterolün kontrolüne katkı sağlayabilir. Ancak ekmek önemli bir sodyum kaynağı olabileceği için ürün etiketleri karşılaştırılmalı.

Patates

Patates, doğal potasyum kaynakları arasında bulunuyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine göre yeterli potasyum alımı, damar genişlemesini ve sodyum atılımını destekleyerek kan basıncı üzerinde olumlu etki gösterebilir. Ancak patates kızartması yerine haşlama veya fırınlama tercih edilmeli.

TEK BİR BESİN DAMARLARI TEMİZLEMEYE YETMEZ

Bu besinlerin hiçbiri damarları tek başına “temizlemez” veya yüksek tansiyonu tedavi etmez. Fayda, düşük sodyumlu ve dengeli bir beslenme düzeninin bütünüyle ilişkilidir. Böbrek hastalığı bulunanlar ile potasyumu etkileyen tansiyon ilaçları kullananlar, potasyumdan zengin besinleri artırmadan önce doktora danışmalıdır. Reçeteli ilaçlar da hekim önerisi olmadan bırakılmamalıdır.