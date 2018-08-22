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Kamboçya'da yasaklı muhalefet partisi liderinin tahliye talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kamboçya'da yasaklı muhalefet partisi liderinin tahliye talebine ret

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da geçen yıl kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) vatana ihanet suçlamasıyla yaklaşık bir senedir tutuklu bulunan lideri Kem Sokha'nın kefaletle tahliye talebi reddedildi.

Yüksek Mahkeme, sosyal istikrarın sağlanması gerekçesiyle Sokha'nın kefaletle tahliye talebinin reddine karar verdi.

Kem Sokha'nın avukatı, davaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve 65 yaşındaki müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle tıbbi tedavi görmesi gerektiğini savunsa da Yargıç Kong Srim, ihtiyaç duyulması halinde Sokha'ya cezaevi doktorlarının müdahale edeceğini belirtti.

Kem Sokha'nın yüzden fazla taraftarı, kefaletle serbest bırakılabileceği umuduyla mahkeme binasının çevresinde toplandı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme binasının etrafındaki yollar kapatıldı.

Diğer yandan, Kamboçya'da Pazartesi günü 4 toprak hakları aktivisti affedilerek cezaevinden salıverildi, daha önce ABD tarafından finanse edilen yayın organı Radio Free Asia için çalışan iki gazeteci de dün kefaletle serbest bırakıldı.

Ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partideki 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasından sonra Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla geçen yıl 3 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz'da yapılan, ana muhalefet partisinin yer almadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Kem Sokha

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