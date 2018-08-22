Kamboçya'da yasaklı muhalefet partisi liderinin tahliye talebine ret

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da geçen yıl kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) vatana ihanet suçlamasıyla yaklaşık bir senedir tutuklu bulunan lideri Kem Sokha'nın kefaletle tahliye talebi reddedildi.

Yüksek Mahkeme, sosyal istikrarın sağlanması gerekçesiyle Sokha'nın kefaletle tahliye talebinin reddine karar verdi.

Kem Sokha'nın avukatı, davaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve 65 yaşındaki müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle tıbbi tedavi görmesi gerektiğini savunsa da Yargıç Kong Srim, ihtiyaç duyulması halinde Sokha'ya cezaevi doktorlarının müdahale edeceğini belirtti.

Kem Sokha'nın yüzden fazla taraftarı, kefaletle serbest bırakılabileceği umuduyla mahkeme binasının çevresinde toplandı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme binasının etrafındaki yollar kapatıldı.

Diğer yandan, Kamboçya'da Pazartesi günü 4 toprak hakları aktivisti affedilerek cezaevinden salıverildi, daha önce ABD tarafından finanse edilen yayın organı Radio Free Asia için çalışan iki gazeteci de dün kefaletle serbest bırakıldı.