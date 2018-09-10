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KAMERAYI KIRAN KOMBİ HIRSIZLARI BAŞKA BİR KAMERAYA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kamerasını kıran hırsızlar, çevredeki diğer bir kameraya yakalanmaktan kurtulamadı.
Olay geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan kombi dükkanına bir araçla yüzleri maskeli 4 kişi geldi. Sokakta araç ve yaya geçişlerinin olduğunu gören hırsızlar, bir süre araç içerisinde bekledi. Kisenin olmadığı anda harakete geçen hırsızlardan biri ellerindeki levyeyle dükkan kepengini kırarak içeri girdi. Diğeri hırsız dükkanın güvenlik kamerasını kırarken biri de çevreyi gözetledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kombi dükkanında yaşanan hırsızlık anı dükkanın yanında bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamerada iki hırsızın ellerindeki levyeyle önce dükkan kepengini kırdığını daha sonra bir hırsızın kapıyı kırarak içeriye girdiği görülüyor. Hırsızlar, dükkandan çaldıkları yaklaşık 25 bin TL değerindeki 7 kombiyi geldikleri araca yüklüyor. Olayın gerçekleştiği o anlarda dükkanın üst katından inen bir kişiyi fark eden hırsızlar, dükkandan hızlıca dışarı çıkarak araca binip hızlıca uzaklaşıyor. Öte yandan hırsızlık anında ana caddeden ve ara sokaktan araçların, bisiklet kullanan ve yürüyen bazı vatandaşların geçtiği görülüyor.

"7 KOMBİMİZ YAKLAŞIK 25 BİN TL DEĞERİNDE"
Dükkan sahibi Zafer Özdemir, " On dakika sürmeden 7 tane kombimizi alıp götürüyorlar. Bizim gördüğümüz 4 kişiydi. Şoför yerinde bir kişi olup olmadığını anlayamadık. 7 kombimiz yaklaşık 25 bin TL değerindeki kombimiz gitti. Üst katta kardeşim oturuyor. İşe gitmek için saatini 06.00'a ayarlıyor. O esnada kapının açılma gıcırtısından uyanıyor. Yukarıdan sesleniyor istiflerini hiç bozmuyorlar. Kardeşimin iniş süresini hesaplıyorlar. Tam kardeşim iner inmez bagaja üç kişi binip gidiyorlar. Polise başvurup, tutanaklarımızı tuttuk. Bu olaylar sürekli oluyor. Devletimizden istediğimiz, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bunların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. Kombilerimizin bulunmasını istiyoruz. Bizim için büyük kayıp oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Yaşanan hırsızlık olayının güvenlik kameraları
-Dükkan sahibi Zafer Özdemir röp.
-Dükkandan görüntü
-Genel ve detaylar

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