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Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan diğer mahkumlara hırsızlık davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

Aralarında eski başbakanın da bulunduğu yolsuzluktan hüküm giymiş bir grup mahkum, hırsızlık suçundan hapis yatan mahkumlara "hırsızlık" davası açtı

Kamerun'da aralarında eski başbakanın da bulunduğu yolsuzluktan hüküm giymiş bazı mahkumların hırsızlıktan hüküm giyen mahkumlardan davacı olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Yaounde'deki Kondengui Hapishanesin'de kamu mallarını zimmetlerine geçirmek suçlarından yatan eski Başbakan Inoni Ephraim, eski Sağlık Bakanı Urbain Olanguena ve Kamerun Futbol Federasyonu (Fecafoot) Başkanı Iya Mohammed, değerli mallarını çaldıkları ve kendilerini yaraladıkları iddiasıyla hırsızlık suçundan hüküm giymiş 46 mahkuma dava açtı.

Mahkumiyetlerini hapishanenin özel bir alanında geçiren "üst düzey" suçluların diğer mahkumlara dava açması ülkede tartışmalara neden oldu.

Kamerun'da temmuz sonunda Yaounde ve Buna hapishanelerine düzenlenen baskında hücrelerde ele geçirilen cep telefonu, tablet, nakit para, uyuşturucu maddenin yanı sıra kesici birçok alete el konulmuştu.

Operasyonlardan sonra hapishane yönetimi ve gardiyanlar hakkında soruşturma açılmıştı.

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