Kamufle ustası baykuşu fark edebildiniz mi?

Kanada'da çekilen bu karelerdeki detayın ancak fotoğraflar dikkatle incelendiğinde fark edilebildiğini söyleyen Murphy, fotoğrafa ilk kez bakanların baykuşun görünmez olduğunu düşünebileceğini söyledi.

Kafasını çevirince fark edildi

ABD'li fotoğrafçı Alan Murphy, gerçekleştirdiği doğa gezisinde ağaçta kamufle olmuş kuşu fark etti ve bir süre onu gözlemlemeye karar verdi.

Kuşun fark edilebilecek pozisyona gelmesi için bir süre bekleyen Murphy, sonunda amacına ulaştı.

Murphy'nin çıkardığı ses üzerine kafasını çeviren canlının baykuş olduğu ortaya çıktı.

Kanada'daki Britanya Kolumbiyası'nda görüntülenen baykuş, sadece başını sağa sola döndürdüğünde parlak gözlerinin ön plana çıkmasıyla fark edilebildi.

ABD'de vahşi yaşam fotoğrafçılığı yapan Alan Murphy, Kanada'ya gerçekleştirdiği ziyarette bölgede yaptığı incelemeler esnasında bu hafızalarda yer eden fotoğrafları ölümsüzleştirmeyi başardı.