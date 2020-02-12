HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kamufle ustası baykuşu fark edebildiniz mi?

Kamufle ustası baykuşu fark edebildiniz mi?

İLGİNÇ HABERLER  | 12.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

ABD'li fotoğrafçı Alan Murphy kamufle ustası bir baykuşun peşine düştü. Hafızalarda yer eden fotoğraflarda bir ağaç üzerinde kamufle olmuş baykuşun anca kafasını çevirdiğinde fark edilebildiği görüldü.

Kanada'da çekilen bu karelerdeki detayın ancak fotoğraflar dikkatle incelendiğinde fark edilebildiğini söyleyen Murphy, fotoğrafa ilk kez bakanların baykuşun görünmez olduğunu düşünebileceğini söyledi.

Kafasını çevirince fark edildi

ABD'li fotoğrafçı Alan Murphy, gerçekleştirdiği doğa gezisinde ağaçta kamufle olmuş kuşu fark etti ve bir süre onu gözlemlemeye karar verdi.
Kuşun fark edilebilecek pozisyona gelmesi için bir süre bekleyen Murphy, sonunda amacına ulaştı.
Murphy'nin çıkardığı ses üzerine kafasını çeviren canlının baykuş olduğu ortaya çıktı.
Kanada'daki Britanya Kolumbiyası'nda görüntülenen baykuş, sadece başını sağa sola döndürdüğünde parlak gözlerinin ön plana çıkmasıyla fark edilebildi.
ABD'de vahşi yaşam fotoğrafçılığı yapan Alan Murphy, Kanada'ya gerçekleştirdiği ziyarette bölgede yaptığı incelemeler esnasında bu hafızalarda yer eden fotoğrafları ölümsüzleştirmeyi başardı.
Murphy, fotoğrafla ilgili, 'Baykuşun tüyleri ağacın dokusuyla o kadar uyum içinde ki fotoğrafları inceleyenler neredeyse görünmez olduğu hissine kapılabiliyor.' dedi. (Kaynak: Caters)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Baykuş

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otelde şoke eden olay! Müşteri, temizlikçi kadını asansörün dışına fırlattı

Temizlikçi kadın neye uğradığını şaşırdı

Kanadına balıkçı iğnesi takılan martı itfaiye tarafından böyle kurtarıldı

İtfaiye tarafından böyle kurtarıldı

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

Uyku sırasında aldığımız kokular rüyalarımızı etkiler mi?

İlginç araştırma! Böyle bir rüya görüyorsanız...

İki metrelik kardan adamla şehir turu attı! O anları böyle kaydetti

Şaşırtan görüntü! Şehir turu attı

Alkollü sürücü, St. Petersburg meydanını birbirine kattı

Alkollü sürücü polisten kaçarken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.