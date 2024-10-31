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  4. Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.10.2024 00:24
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında sessizliğini koruması ve 'sergi' paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı. Yavaş'ın danışmanı Osman Kaçmaz, Yavaş'ın Özer olayıyla ilgili açıklama yapmaması konusunda önemli ifadelerde bulundu. Kaçmaz, Yavaş'ın hukukçu olduğunun altını çizerek, "Dosya içeriğini bilmeden açıklama yapması doğru olmaz." dedi.

Kamuoyu Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'e destek beklerken 'Sergi' paylaşımı gündem olmuştu: Danışmanından açıklama geldi!

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılmıştı. Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenilmişti.

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Özer'in tutuklanmasının ardından CHP ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

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SERGİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

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"DOSYA İÇERİĞİNİ BİLMEDEN AÇIKLAMA YAPMASI DOĞRU OLMAZ"

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV canlı yayınında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı Osman Kaçmaz'ın, Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili notunu paylaştı. Saymaz notta Kaçmaz'ın, "Mansur Yavaş öncelikle hukukçudur. Dosya içeriğini bilmeden açıklama yapması doğru olmaz." dediğini aktardı.

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Mansur Yavaş CHP Ahmet Özer
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