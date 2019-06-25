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Kamyon alev aldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın aracı küle çevirdi sürücü yaralandı.

Kamyon alev aldı: 1 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın aracı küle çevirdi sürücü yaralandı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir kara yolunun Havran İlçesi Şapçı mevkinde Hasan Demirkıran yönetimindeki 06 PDA 05 plakalı hurda yüklü kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.
Alevleri fark eden kamyon sürücüsü Demirkıran, aracından inerek yangını söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana da sirayet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale ederken yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon alev aldı: 1 yaralı

Kamyon alev aldı: 1 yaralı

Kamyon alev aldı: 1 yaralı

Kamyon alev aldı: 1 yaralı

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