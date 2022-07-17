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  4. Kamyonun freni boşaldı! Dokuz araç zarar gördü, sesi duyan sokağa fırladı...

Kamyonun freni boşaldı! Dokuz araç zarar gördü, sesi duyan sokağa fırladı...

17.07.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de park halinde freni boşalan mobilya yüklü kamyonun çarptığı dokuz araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kamyonun freni boşaldı! Dokuz araç zarar gördü, sesi duyan sokağa fırladı...

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti. Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu dokuz araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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