KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kan akışını hızlandırıyor, cildi yumuşatıyor! Son dönemde iyice popüler hale gelen kuru fırçalama nasıl yapılır?

Kan akışını hızlandırıyor, cildi yumuşatıyor! Son dönemde iyice popüler hale gelen kuru fırçalama nasıl yapılır?

28.01.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı kim istemez? Ancak kimi zaman bu istekleriniz lafta kalıyor ve cilt bakımınızı ihmal edebiliyorsunuz. Kimileri cilt bakımı için vakit bulamamaktan kimileri ise pahalı cilt bakım yöntemlerinden şikayetçi. Peki kuru fırçalama tekniği ile hem zahmetsiz hem masrafsız bir cilt bakımı yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kan akışını hızlandırıyor, cildi yumuşatıyor! Son dönemde iyice popüler hale gelen kuru fırçalama nasıl yapılır?

Ayurveda tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan kuru fırçalama işlemi, günümüz kadınlarının gözdesi olmaya aday. Tüm vücuda uygulanabilir oluşu, selülit ile savaşması, ölü hücrelerden arındırması ve kan akışını hızlandırması gibi faydaları sebebiyle tercih ediliyor. Uzun saplı tahta üzerine veya elde kolayca kavranabilen dairesel formda tasarlanan fırçalar vücudun tüm bölgesine erişerek detaylı bir cilt bakımı yapmaya yardımcı oluyor. Peki, kuru fırçalama nasıl yapılır? Gelin, bu yöntemi birlikte inceleyelim...

KURU FIRÇALAMA ADIMLARI

  • Öncelikle cildinizin ve fırçanızın kuru olduğundan emin olun.

  • Fırçalama işlemine ayaklarınızdan başlayıp vücudunuzun üst bölümüne doğru ilerleyin. Yukarıya doğru dairesel hareketlerle ilerlemeli ve fırçanızı cildinize çok bastırmamalısınız.

  • Vücudunuzun her bir bölgesini kalp ve göğüs hizasına doğru 10'ar kez fırçalayın. Ayaklarınızın ve kollarınızın iç kısımlarını daha çok fırçalayabilirsiniz.

  • Mide ve koltuk altı kısmı için fırçanızı saat yönünde hareket ettirerek uygulayın.

  • Fırçalama işlemi sonrası hemen ılık bir duş alın ve nemlendirici krem sürün.

KURU FIRÇALAMANIN CİLDİNİZE FAYDALARI

Kuru fırçalama, vücudunuzda kan akışınızı hızlandıran lenfatik sistemi uyararak cildinize daha canlı bir görünüm kazandırıyor. Cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük hissi veren kuru fırçalama tekniğinin selülit oluşumunu azalttığı biliniyor. Aynı zamanda, doğal peeling etkisi yaratarak pul pul dökülen ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Cildiniz üzerinde biriken fazla yağı ve kiri de derinlemesine temizleyerek gözeneklerin açılmasını kolaylaştırıyor. Cilde uygulandığında masaj etkisi yaratan kuru fırçalama tekniği, stres seviyenizi düşürerek kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.

KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİNE DAİR İPUÇLARI

Uzmanlar, sabah uyandığınızda ilk iş olarak kuru fırçalama yaptığınız zaman güne daha enerjik başlayabileceğinizi savunuyor. Başlarda daha yumuşak fırçalar kullanılması önerilirken zamanla fırça sertliği arttırılabilir. Fırçalama ve duş işlemi sonrasında cildinizin hasar görmemesi için nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde doğal keratin bakımı yaparak sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay...Evde doğal keratin bakımı yaparak sağlıklı saçlara kavuşmak çok kolay...
Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!
İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyelerİpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Gelen mesajı eşini etiketleyerek ifşa etti!

Gelen mesajı eşini etiketleyerek ifşa etti!

İddialı yarışmacı sürgün adasında! Survivor konseyde sürpriz karar

İddialı yarışmacı sürgün adasında! Survivor konseyde sürpriz karar

Yeni ayın hareketi başlıyor! İşte günlük burç yorumları...

Yeni ayın hareketi başlıyor! İşte günlük burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray'a transfer çalımı! Sosyal medya yıkılacak... Sinan Bolat, Türkiye'ye geri dönüyor

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.