Kan akışını hızlandırıyor, cildi yumuşatıyor! Son dönemde iyice popüler hale gelen kuru fırçalama nasıl yapılır?

Ayurveda tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan kuru fırçalama işlemi, günümüz kadınlarının gözdesi olmaya aday. Tüm vücuda uygulanabilir oluşu, selülit ile savaşması, ölü hücrelerden arındırması ve kan akışını hızlandırması gibi faydaları sebebiyle tercih ediliyor. Uzun saplı tahta üzerine veya elde kolayca kavranabilen dairesel formda tasarlanan fırçalar vücudun tüm bölgesine erişerek detaylı bir cilt bakımı yapmaya yardımcı oluyor. Peki, kuru fırçalama nasıl yapılır? Gelin, bu yöntemi birlikte inceleyelim...

KURU FIRÇALAMA ADIMLARI

Öncelikle cildinizin ve fırçanızın kuru olduğundan emin olun.

Fırçalama işlemine ayaklarınızdan başlayıp vücudunuzun üst bölümüne doğru ilerleyin. Yukarıya doğru dairesel hareketlerle ilerlemeli ve fırçanızı cildinize çok bastırmamalısınız.

Vücudunuzun her bir bölgesini kalp ve göğüs hizasına doğru 10'ar kez fırçalayın. Ayaklarınızın ve kollarınızın iç kısımlarını daha çok fırçalayabilirsiniz.

Mide ve koltuk altı kısmı için fırçanızı saat yönünde hareket ettirerek uygulayın.

Fırçalama işlemi sonrası hemen ılık bir duş alın ve nemlendirici krem sürün.

KURU FIRÇALAMANIN CİLDİNİZE FAYDALARI

Kuru fırçalama, vücudunuzda kan akışınızı hızlandıran lenfatik sistemi uyararak cildinize daha canlı bir görünüm kazandırıyor. Cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük hissi veren kuru fırçalama tekniğinin selülit oluşumunu azalttığı biliniyor. Aynı zamanda, doğal peeling etkisi yaratarak pul pul dökülen ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Cildiniz üzerinde biriken fazla yağı ve kiri de derinlemesine temizleyerek gözeneklerin açılmasını kolaylaştırıyor. Cilde uygulandığında masaj etkisi yaratan kuru fırçalama tekniği, stres seviyenizi düşürerek kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.

KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİNE DAİR İPUÇLARI

Uzmanlar, sabah uyandığınızda ilk iş olarak kuru fırçalama yaptığınız zaman güne daha enerjik başlayabileceğinizi savunuyor. Başlarda daha yumuşak fırçalar kullanılması önerilirken zamanla fırça sertliği arttırılabilir. Fırçalama ve duş işlemi sonrasında cildinizin hasar görmemesi için nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor.

