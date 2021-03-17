Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

Nedime ile damadın teyzesi arasındaki şiddetli ve kanlı sokak kavgası izleyenlere 'rezalet' dedirtti. Roman asıllı gelin Alyssa ve Batı Virginia'dan damat Heath, Heath'in teyzesi Mellie ile Alyssa'nın kuzeni Diamond arasındaki öfkeli kavgayı ayırmak için çağrılan polislerle karşılaşmaktan kaçınmak için kendi düğünlerinden kaçmak zorunda kaldılar.

KAYINVALİDE HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Televizyon kanalı TLC'nin reality şovu "Çingene Gelinler"de ekranlara yansıyan görüntüler, Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre gelin Alyssa, kayınvalidesi ile ilgili asılsız söylentiler yayıyordu. Damat Heath'in bunu öğrenen teyzesi Mellie, gelini dövmekle ilgili tehditler savurmaya başlayınca, devreye Alyssa'nın kuzeni ve nedime Diamond girdi. Düğün seremonisinin bitmesinden yalnızda dakikalar sonra, damadın teyzesi ile gelinin kuzeni birbirlerine girdi.

Sokaklara taşan kavgadan saniyeler önce Diamond, "Eğer Mellie buraya gelirse ya da sadece bakarsa bile onu öldüreceğim. Yemin ederim bunu yapacağım" dedi. Ardından Mellie, sigara içmek için dışarı çıktı ve olanlar oldu.