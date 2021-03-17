Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

Nedime ile damadın teyzesi arasındaki şiddetli ve kanlı sokak kavgası izleyenlere 'rezalet' dedirtti. Roman asıllı gelin Alyssa ve Batı Virginia'dan damat Heath, Heath'in teyzesi Mellie ile Alyssa'nın kuzeni Diamond arasındaki öfkeli kavgayı ayırmak için çağrılan polislerle karşılaşmaktan kaçınmak için kendi düğünlerinden kaçmak zorunda kaldılar.
Televizyon kanalı TLC'nin reality şovu "Çingene Gelinler"de ekranlara yansıyan görüntüler, Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre gelin Alyssa, kayınvalidesi ile ilgili asılsız söylentiler yayıyordu. Damat Heath'in bunu öğrenen teyzesi Mellie, gelini dövmekle ilgili tehditler savurmaya başlayınca, devreye Alyssa'nın kuzeni ve nedime Diamond girdi. Düğün seremonisinin bitmesinden yalnızda dakikalar sonra, damadın teyzesi ile gelinin kuzeni birbirlerine girdi.
Sokaklara taşan kavgadan saniyeler önce Diamond, "Eğer Mellie buraya gelirse ya da sadece bakarsa bile onu öldüreceğim. Yemin ederim bunu yapacağım" dedi. Ardından Mellie, sigara içmek için dışarı çıktı ve olanlar oldu.
Gelinin kuzeni ve nedime Diamond, Mellie dışarı çıkar çıkmaz ona bağırmaya ve neden Alyssa'ya karşı tehditler savurduğu hakkında sorular sormaya başladı. Ardından Diamond, Mellie'yi yere itti.
Ancak kavga bununla sınırlı kalmadı. Bu kez Mellie, Diamond'ı yere düşürdü. Kadınlar birbirlerine tokat ve yumruk atmaya, birbirlerini tırmalamaya başladı. İki kadın da kanlar içinde kaldı.
Edinilen bilgiye göre birinin burnu kırılırken, diğerinin dudağı patladı. Bacaklarında kesikler ve sıyrıklar oluştu. Derken düğün sahipleri ve davetliler de neler olduğunu anlamak için dışarı çıktı.
Düğünün mahvolmasına sinirlenen damat Heath, teyzesine düğünü terk etmesi için bağırdı ve onu kovdu. Çiftin ailelerinin başından beri evliliklerini onaylamadığı ve düğüne katılmayı da reddettikleri ortaya çıktı. Çiftin birçok akrabası törene katılmadı.