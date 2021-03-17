HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

17.03.2021 12:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kan aktı, burun kırıldı! Kadınların sokak ortasındaki acımasız kavgası 'rezalet' dedirtti

18 yaşındaki genç gelinin hayallerini süsleyen düğün sokak kavgasına döndü. Nedime ile damadın teyzesinin saç saça başa kavgaya tutuşması, hatta kanlı bir olaya dönüşmesi polisin gelmesiyle ayrılabildi. Peki bu kadar şiddetli bir kavgaya neden olan şey neydi, gelin bakalım.

Nedime ile damadın teyzesi arasındaki şiddetli ve kanlı sokak kavgası izleyenlere 'rezalet' dedirtti. Roman asıllı gelin Alyssa ve Batı Virginia'dan damat Heath, Heath'in teyzesi Mellie ile Alyssa'nın kuzeni Diamond arasındaki öfkeli kavgayı ayırmak için çağrılan polislerle karşılaşmaktan kaçınmak için kendi düğünlerinden kaçmak zorunda kaldılar.

Screenshot_44

KAYINVALİDE HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Televizyon kanalı TLC'nin reality şovu "Çingene Gelinler"de ekranlara yansıyan görüntüler, Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre gelin Alyssa, kayınvalidesi ile ilgili asılsız söylentiler yayıyordu. Damat Heath'in bunu öğrenen teyzesi Mellie, gelini dövmekle ilgili tehditler savurmaya başlayınca, devreye Alyssa'nın kuzeni ve nedime Diamond girdi. Düğün seremonisinin bitmesinden yalnızda dakikalar sonra, damadın teyzesi ile gelinin kuzeni birbirlerine girdi.

Screenshot_39

Sokaklara taşan kavgadan saniyeler önce Diamond, "Eğer Mellie buraya gelirse ya da sadece bakarsa bile onu öldüreceğim. Yemin ederim bunu yapacağım" dedi. Ardından Mellie, sigara içmek için dışarı çıktı ve olanlar oldu.

Screenshot_40

Gelinin kuzeni ve nedime Diamond, Mellie dışarı çıkar çıkmaz ona bağırmaya ve neden Alyssa'ya karşı tehditler savurduğu hakkında sorular sormaya başladı. Ardından Diamond, Mellie'yi yere itti.

BİRBİRLERİNİ TIRMALAYA BAŞLADILAR

Ancak kavga bununla sınırlı kalmadı. Bu kez Mellie, Diamond'ı yere düşürdü. Kadınlar birbirlerine tokat ve yumruk atmaya, birbirlerini tırmalamaya başladı. İki kadın da kanlar içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre birinin burnu kırılırken, diğerinin dudağı patladı. Bacaklarında kesikler ve sıyrıklar oluştu. Derken düğün sahipleri ve davetliler de neler olduğunu anlamak için dışarı çıktı.

Screenshot_42

Düğünün mahvolmasına sinirlenen damat Heath, teyzesine düğünü terk etmesi için bağırdı ve onu kovdu. Çiftin ailelerinin başından beri evliliklerini onaylamadığı ve düğüne katılmayı da reddettikleri ortaya çıktı. Çiftin birçok akrabası törene katılmadı.

Screenshot_43


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Dehşet anları! Karşıya geçmek isterken...Dehşet anları! Karşıya geçmek isterken...
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere çakıldı

Korkunç anlar! Metrelerce yüksekten böyle çakıldı

Rusya'da şehre inen ayı, bir kişiyi böyle kovaladı

Şehri birbirine kattı! Şaşkına çeviren olay

Avcılar’da dehşete düşüren kaza! Arabanın çarptığı kadın takla atıp yere düştü

Dehşet anları! Karşıya geçmek isterken...

İzmir'de korku dolu anlar! Kayan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Köpeklerle oynadıkları sırada büyük şok yaşadılar

Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçışı anbean kamerada

Aksiyon filmi gibi! Polisin sorusuna verdiği cevap şaşırttı

21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evin temizlenme görüntüleri viral oldu

21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evi böyle temizledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.