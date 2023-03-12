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  4. Kan donduran cinayet! 2 gün önce kavga ettiği kuzenine evinde kurşun yağdırdı

Kan donduran cinayet! 2 gün önce kavga ettiği kuzenine evinde kurşun yağdırdı

12.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. M.A., iki gün önce kavga ettiği kuzeni Işık Filiz’i evinde tabanca ile vurarak öldürdü. Polis ekipleri, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Kan donduran cinayet! 2 gün önce kavga ettiği kuzenine evinde kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde İzmit Doğan Mahallesi 8. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde eve gelen M.A., iki gün önce kavga ettiği evinin yanındaki evde oturan kuzeni Işık Filiz'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş eden M.A., olay yerinden kaçtı.

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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Işık Filiz, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Evde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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cinayet İzmit

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