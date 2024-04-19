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  4. Kan donduran cinayet! Konuşmak için buluştuğu ortağını ormanda öldürdü

Kan donduran cinayet! Konuşmak için buluştuğu ortağını ormanda öldürdü

19.04.2024 15:55
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Samsun’da cam balkon dükkanı sahibi iki ortak arasında yaşanan ’alacak-verecek’ anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Harun Sipahi (27), konuşmak için birlikte ormana gittikleri ortağı Muhammet Tuncel'i (26) tabancayla vurarak öldürdü. İşte olayın detayları...

Kan donduran cinayet! Konuşmak için buluştuğu ortağını ormanda öldürdü

Dehşete düşüren olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00’ten itibaren Muhammet Tuncel’den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun Sipahi (27) ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi’nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.

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ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI ÇIKTI

Harun Sipahi’nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi, tartışmanın ’alacak-verecek’ anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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