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  4. Kan donduran cinayet! Önce silahla vurdu, sonra araçla üzerinden geçti

Kan donduran cinayet! Önce silahla vurdu, sonra araçla üzerinden geçti

04.03.2024 14:59
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cadde ortasında Y.K. ile eniştesi S.T. arasında tartışma çıktı. Y.K., yanında bulunan tabancayla S.T.’ye ateş etti. Y.K. daha sonra da S.T.'nin üzerinden otomobille geçti. S.T. olay yerinde hayatını kaybederken, Y.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K., yanında bulunan tabancayla S.T.’ye ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.’nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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ATEŞ ETTİKTEN SONRA OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Diğer yandan, Y.K.’nın eniştesini tabancayla vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçtiği anlar da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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