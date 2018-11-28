Kan donduran gerçek: Öldükten sonra bilinç açık kalıyor

Yapılan yeni bir araştırma, öldükten sonra bilincimizin hala açık olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kalp durduktan sonra dahi bilincin çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Bu da klinik olarak ölü kabul edilseniz de bilincin hala açık olduğuna işaret.

Kalp durduğunda beyne giden kan akımı hızla kesilir ve bu an, hastanelerde resmi ölüm zamanı olarak kaydedilir.

İngiliz gazete Express.co.uk'de yer alan habere göre; Dr. Sam Parnia, Amerika ve Avrupa'daki kalp durması olarak bilinen kardiyak arrestleri inceledi.

Dr. Parnia, kalbi duran, klinik olarak ölü kabul edilen ancak hayatta kalmayı başaran kişilerin etrafında ne olup bittiğini anladıklarını, hatta kendi ölümünün ilan edilmesini bile duyduğunu gösteren bazı kanıtlar olduğunu söyledi.

Şimdi Dr. Parnia ve ekibi, türünün en büyük çalışmasını yürütüyorlar. Araştırmacılar, beyni ölüm eşiğinin ötesinde gözlemlemek için daha kesin metotlar geliştirmeye odaklandıklarını vurguladılar.

