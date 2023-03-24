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Kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını parçalayıp buzdolabına koymuştu... İfadeleri tüyler ürpertti

24.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Bahçelievler'de meydana gelmişti. Rıza Beler (61), birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koymuştu. Beler'in savcılık ifadesine ulaşıldı. Beler'in ifadesinde pişman olmadığını söylediği ve "Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dediği öğrenildi.

Kan donduran olay! Birlikte yaşadığı kadını parçalayıp buzdolabına koymuştu... İfadeleri tüyler ürpertti

Bahçelievler'deki evinde Rıza Beler, tartıştığı Tulyaganova'yı taşla öldürüp kollarını gövdesinden ayırdı, kestiği parçaları da çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini bulurken Rıza Beler gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Beler'in, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, "Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.

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"PİŞMAN DEĞİLİM ÜSTÜME GELDİ"

"Daha sonra o gidip uzandı" diyen Beler, "Ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Bana 'Seni seviyorum aşkım ne olur yapma' diyordu. Sonra boğazını sıktım, hala sesi geliyordu. Öldürmek için epey uğraştım, belki bir saat uğraşmışımdır, dokuz canlıydı. Her yer kan olmuştu. Sonra kollarını kestim, amacım kokmaması için tamamen parçalayıp buzdolabına koymaktı. Denedim ama parçalayamayınca gidip testere aldım. Ertesi gün gidip para çektim banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dedi.

Savcı Beler'in tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, Rıza Beler 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

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