Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, Ocak 2017'de 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erkan Kanyılmaz, tutuklandı.

Erkan Kanyılmaz hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Erkan Kanyılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Erkan Kanyılmaz'ın yanı sıra Nesrin Kanyılmaz'ın ailesi ve iki tarafın avukatları katıldı.

AĞILAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller, tanık ifadeleri doğrultusunda Erkan Kanyılmaz'ın ve Nesrin Koçaklı'nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi. Yapılan araştırmalarda Erkan Kanyılmaz'ın tanık M.K.'ye, Nesrin'in dayısından korktuğu için kendisini denize attığını söyleyerek, 'Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Bu iş aramızda kalsın, yoksa senin üzerine kalır' dediği yer aldı. Ayrıca Erkan Kanyılmaz'ın birlikte yaşadığı S.D.'nin mahallede 'Nesrin'i sen öldürdün, beni de mi öldüreceksin?' diye bağırdığı tanık ifadelerinden iddianamede yer aldı. Savcı, telefon kayıtlarında da Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkarak Nesrin Kanyılmaz'ı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediğini göz önüne alarak cezalandırılmasını talep etti.