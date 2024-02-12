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Kan donduran vahşet! Belgrad Ormanı'nda çıplak halde kravatla ağaca bağlanmış ceset bulundu

12.02.2024 17:31 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'den kan donduran bir vahşet haberi geldi. Belgrad ormanında çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan donduran vahşet! Belgrad Ormanı'nda çıplak halde kravatla ağaca bağlanmış ceset bulundu

Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Belgrad ormanı ceset
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