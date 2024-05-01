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  4. Kan donduran vahşet! Eski eş katliam yaptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran vahşet! Eski eş katliam yaptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

01.05.2024 14:15
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Çorum’un İskilip ilçesinde Murat Cankal (42), 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun (42) eşi Fatih Sungurlu (45) ile kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52) çiftini bıçakladı. Sungurlu ile Şerife Balaban yaşamını yitirdi, Ramazan Balaban ise ağır yaralandı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Eski eş katliam yaptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Murat Cankal, belindeki bıçağı çıkarıp, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini bıçakladı. Emine Sungurlu ise kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatih Sungurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan ve Şerife Balaban çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şerife Balaban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Ramazan Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Murat Cankal’ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Murat Cankal’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Çorum
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