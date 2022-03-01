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Kan lekeleri başınıza dert olmasın! Zahmetsiz bir şekilde kan lekelerini çıkaracak doğal yöntemler sizlerle...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun kanaması, regl ya da çeşitli kesikler gibi sebeplerden ötürü oluşabilecek kan lekeleri, en uğraştırıcı lekeler arasında. Taze kan lekesini çıkarmak daha kolayken kuruduktan sonra lekeyi temizlemek iyice zorlaşıyor. Evinizde bulunan, kolay ulaşılabilir malzemelerle taze ya da kurumuş kan lekelerinden nasıl kurtulacağınızı sizler için araştırdık. Haydi, detaylara!

Kan lekeleri başınıza dert olmasın! Zahmetsiz bir şekilde kan lekelerini çıkaracak doğal yöntemler sizlerle...

Halı, giysi, koltuk ve çarşaf gibi zeminlere bulaşan kan lekeleri muhtemelen canınızı sıkıyor. Ancak dert etmenize hiç gerek yok! Özellikle taze kan lekelerinin en büyük düşmanı soğuk su iken kurumuş lekeler için işler biraz değişiyor. Diş macunu, beyaz sirke ve karbonat gibi malzemelerle zahmetsiz bir şekilde tüm lekelerden kurtulmanız mümkün. Nasıl mı? Gelin, bilmeniz gereken her şeye birlikte göz atalım.

SOĞUK SU

Yeni oluşmuş taze kan lekeleri için ilk müdahaleyi soğuk suyla yapmalısınız. Soğuk su, henüz kurumamış kan lekesini kolayca akıtır. Sıcak su kullanmanız lekenin daha fazla yerleşmesine neden olabilir.

TUZLU SU

Kurumuş kan lekesiyle karşı karşıyaysanız tuzlu su yardımınıza koşacak. Yapmanız gereken tek şey, tuz ve suyu karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra lekeli bölgenin üzerine dökmek. Koltuk gibi sert yüzeylerde bulaşık süngeriyle lekeli bölgeyi ovalayın. Bu yöntem, özellikle narin kumaşlarda işinizi kolaylaştıracak.

DİŞ MACUNU

Kan lekesi, kıyafet ya da çarşaf gibi yüzeylerde ise diş macunu yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer halı ya da koltuk minderi üzerinde diş macunu kullanırsanız kokusu uzun süre kalabilir. Kurumuş kan lekesinin üzerine diş macununu sıkıp elinizle yayın. Kuruduktan sonra soğuk suyla güzelce yıkayın.

BEYAZ SİRKE

Her türlü lekede mucizeler yaratan beyaz sirke, kan lekesinde de yardımınıza koşuyor. Sirkeyi kurumuş ya da taze kan lekesinin üzerine doğrudan uygulayabilirsiniz. Leke kıyafette ise sonrasında çamaşır makinesinde yıkayın. Eğer büyük ve yıkanması zor bir alandaysa sirke uyguladıktan sonra nemli bir bez ile lekeyi ovalayın.

KARBONAT

Halı, koltuk ya da sandalye gibi yüzeyler için karbonat uygun bir temizleyici. Lekenin büyüklüğüne göre belli miktarda karbonatı lekenin üzerine dökün. Ardından soğuk suyla yıkadığınız nemli bezi kullanarak bölgeyi iyice silin.

MISIR NİŞASTASI

1 tatlı kaşığı tuz ve mısır nişastasını az miktardaki suyla karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı, kan lekesinin üzerine döküp dairesel hareketlerle ovalayın. 10 dakika bekledikten sonra soğuk suyla ıslatılmış bir süngerle temizleyin ya da makinede yıkayın.


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