Kan testi ve idrar testiyle hamilelik nasıl belirlenir?

Hamilelik sırasında gelişen plasentadaki hücreler HCG üretir. Plasenta, döllendikten sonra yumurtayı besleyen ve rahim duvarına yapışan kesedir. HCG ilk olarak gebe kaldıktan yaklaşık 11 gün sonra bir kan örneğinde tespit edilebilir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte bir ikiye katlanmaya devam ediyor. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra zirveye ulaşırlar. hCG seviyeleri daha sonra azalır ve azalır, gebeliğin geri kalanı için sabit kalır. KAN TESTİYLE HAMİLELİK NASIL BELİRLENİR? Kan testiyle hamileliği belirlemek için, öncelikle en az bir günlük adet (regl) gecikmesi olması gerekir. Bu gecikmeyi takiben birinci veya ikinci gün yapılan kan testinde, Beta HCG adı verilen hormon ölçülerek hamilelik tanısı konulabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Beta HCG ölçüldüğünde ve bu normalden daha yüksek çıktığında, bu kişi hamile demek değildir. Çünkü hamilelik dışında Beta HCG hormonunu yükselten belirli rahatsızlıklar olabilir. Örneğin; mol hidatiform adı verilen, kadının yumurtalıklarının geliştiği fakat hamilelikle sonuçlanmayan bir hastalık vardır. Bu hastalıkta Beta HCG yükselir.

Aynı şekilde dış gebelikte de Beta HCG yükselir, daha sonra bu değer giderek düşmeye başlar. Her şey doğru olsa, embriyo annenin rahmine yerleşse bile kendi kendine düşebilir. Dolayısıyla sadece bir sefer kanda Beta HCG ölçmek yeterli değildir. Beta HCG ölçüldükten sonra, iki üç gün arayla tekrar ölçmekte fayda vardır. Böylece Beta HCG'nin artışı saptanır ve bu artışa göre hamileliğin gerçek bir hamilelik olup olmadığı anlaşılır. Beta HCG belirli bir seviyeyi aştıktan sonra, ultrasonografi ile embriyonun anne karnında olduğunun anlaşılması daha sonra da kalp atışlarının duyulması ile gerçekten canlı bir bebek olduğunun teyit edilmesi gerekir. İDRAR TESTİYLE HAMİLELİK NASIL BELİRLENİR? İnsan koryonik gonadotropin (hCG) idrar testi bir hamilelik testidir. Hamile bir kadının plasentası, gebelik hormonu olarak da adlandırılan hCG üretir. Hamileyseniz, test genellikle bu hormonu kaçırdığınız ilk adetten yaklaşık bir gün sonra idrarınızda tespit edebilir. İdrar testleriyle hamilelik kan testine göre birazcık daha pratiktir. Çünkü bir laboratuvara ihtiyaç duyulmadan da idrar testiyle hamileliğin saptanması mümkündür.