Kan testi ve idrar testiyle hamilelik nasıl belirlenir?

Hamilelik sırasında gelişen plasentadaki hücreler HCG üretir. Plasenta, döllendikten sonra yumurtayı besleyen ve rahim duvarına yapışan kesedir. HCG ilk olarak gebe kaldıktan yaklaşık 11 gün sonra bir kan örneğinde tespit edilebilir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte bir ikiye katlanmaya devam ediyor. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra zirveye ulaşırlar. hCG seviyeleri daha sonra azalır ve azalır, gebeliğin geri kalanı için sabit kalır.
Kan testiyle hamileliği belirlemek için, öncelikle en az bir günlük adet (regl) gecikmesi olması gerekir. Bu gecikmeyi takiben birinci veya ikinci gün yapılan kan testinde, Beta HCG adı verilen hormon ölçülerek hamilelik tanısı konulabilir.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Beta HCG ölçüldüğünde ve bu normalden daha yüksek çıktığında, bu kişi hamile demek değildir. Çünkü hamilelik dışında Beta HCG hormonunu yükselten belirli rahatsızlıklar olabilir.
Örneğin; mol hidatiform adı verilen, kadının yumurtalıklarının geliştiği fakat hamilelikle sonuçlanmayan bir hastalık vardır. Bu hastalıkta Beta HCG yükselir.
Aynı şekilde dış gebelikte de Beta HCG yükselir, daha sonra bu değer giderek düşmeye başlar.
Her şey doğru olsa, embriyo annenin rahmine yerleşse bile kendi kendine düşebilir. Dolayısıyla sadece bir sefer kanda Beta HCG ölçmek yeterli değildir. Beta HCG ölçüldükten sonra, iki üç gün arayla tekrar ölçmekte fayda vardır. Böylece Beta HCG'nin artışı saptanır ve bu artışa göre hamileliğin gerçek bir hamilelik olup olmadığı anlaşılır.
Beta HCG belirli bir seviyeyi aştıktan sonra, ultrasonografi ile embriyonun anne karnında olduğunun anlaşılması daha sonra da kalp atışlarının duyulması ile gerçekten canlı bir bebek olduğunun teyit edilmesi gerekir.
İnsan koryonik gonadotropin (hCG) idrar testi bir hamilelik testidir. Hamile bir kadının plasentası, gebelik hormonu olarak da adlandırılan hCG üretir.
Hamileyseniz, test genellikle bu hormonu kaçırdığınız ilk adetten yaklaşık bir gün sonra idrarınızda tespit edebilir.
İdrar testleriyle hamilelik kan testine göre birazcık daha pratiktir. Çünkü bir laboratuvara ihtiyaç duyulmadan da idrar testiyle hamileliğin saptanması mümkündür.
Ama burada dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta vardır. Bunlardan bir tanesi, kan testindeki gibi bir günlük gecikme idrar testi için yeterli olmamaktadır. Çünkü idrara geçen Beta HCG adı verilen hormon miktarı kana göre daha az olduğu için, testin gecikmeyi takiben en az 10 gün sonra yapılması gerekir.
Genelde idrarda Beta HCG tayini için kullanılan kitler, kart test adı verilen hassasiyeti düşük testler olduğu için, bunların yalancı pozitiflikleri ve negatiflikleri çok sık görülmektedir. Buradaki sonuca bakarak hamilelikle ilgili bir kanıya kapılmamakta fayda vardır.
İdrarda saptanan hormon seviyesi çok düşük olduğu ve kart testlerin bunu saptama olasılığı daha az olduğu için, ilk başta gebelik negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebilmektedir.
Uzman önerim idrar testi yapılmasındansa, kan testinin yapılmasıdır.
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