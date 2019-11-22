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Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Kanada’da azınlık hükümetine başbakanlık edecek Justin Trudeau yeni kabinesini açıkladı.Kanada’da 21 Ekim’de yapılan genel seçimlerde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.

Kanada’da azınlık hükümetine başbakanlık edecek Justin Trudeau yeni kabinesini açıkladı.
Kanada’da 21 Ekim’de yapılan genel seçimlerde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Bir önceki seçimlere göre 20 sandalye kaybederek 157 sandalye kazanan Liberal Parti tek başına iktidarı olamamıştı. Trudeau liderliğindeki azınlık hükümeti yemin edip göreve başladı. Yeni kabinesini oluşturan Trudeau, 31 olan bakan sayısını 35’e yükseltti. Eski Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yeni Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı görevine ise Montreal Milletvekili François-Philippe Champagne getirildi.
Kanada’da 43’üncü genel seçimlerinde 338 sandalyeli parlamentoda, Trudeau’nun Liberal Partisi 157 sandalye kazanırken Muhafazakarlar ise 122 milletvekili çıkarmıştı. Liberal Parti ile Yeni Demokrat Parti’nin koalisyon hükümeti kurması beklenmiş, Trudeau ise azınlık hükümeti kurmayı tercih etmişti.

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