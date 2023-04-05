Kanada’da yaşayan Türk’ün paylaşımı viral oldu! Hiç kimse olmasa bile yaya geçidinde duran arabaları tek tek gösterdi

Kanada’da yaşayan bir Türk ‘ün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde akan trafikte araçların yaya geçidine yaklaştıklarında duraksadıkları anlara yer verildi. Yaya geçidinde herhangi bir kişi olmamasına rağmen araçların durduğu anları kaydeden Türk tüm arabaların aynı şeyi yaptığı tek tek göstererek anlattı.
HEPSİNİ GÖSTERDİ
Akan trafikte tüm sürücülerin kural olarak yaya geçidine yaklaştıklarında durmak zorunda olduklarını belirten adam video kaydında “Bakın araba geliyor. Kimse yok orada. Duruyor ondan sonra geçiyor. Bakın gelenler de öyle. Durup ondan sonra geçmemeliler. İnsan olup olmaması önemli değil. İşte böyle” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
"YAYA ÖNCELİKLİDİR"
Kanada'da yaya geçidi kuralları şunları içerir:
- Trafik ışıkları veya trafik sinyali olmayan yaya geçitlerinde yaya önceliklidir.
- Yaya geçişinde, araç sürücüleri, yaya trafiğinin güvenli bir şekilde geçmesine izin vermek için yavaşlamalı veya durmalıdır.
- Şerit değiştiren bir araç, yaya geçişine yakın bir konumdayken hızını azaltmak veya durmak zorundadır.
- Bir araç, yaya geçişi sırasında sadece yürüyebildiği kadar hızda ilerleyebilir.
- Eğer bir araç, yaya geçişi sırasında yaya trafiğini engellemişse, yaya trafiğinin güvenli bir şekilde geçmesine izin vermek için araç hareket ettirilmelidir.
- Okul önü geçitlerinde, sürücülerin okul saatlerinde ve öğretmenin bir işaret vermesi durumunda durması gerekmektedir.
- Yaya geçitlerinde dikkatsiz sürüş, yürüyüş ve bisiklet kullanımı, ciddi kazalara sebep olabilir.