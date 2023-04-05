Kanada’da yaşayan Türk’ün paylaşımı viral oldu! Hiç kimse olmasa bile yaya geçidinde duran arabaları tek tek gösterdi

Kanada’da yaşayan bir Türk ‘ün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde akan trafikte araçların yaya geçidine yaklaştıklarında duraksadıkları anlara yer verildi. Yaya geçidinde herhangi bir kişi olmamasına rağmen araçların durduğu anları kaydeden Türk tüm arabaların aynı şeyi yaptığı tek tek göstererek anlattı.

HEPSİNİ GÖSTERDİ

Akan trafikte tüm sürücülerin kural olarak yaya geçidine yaklaştıklarında durmak zorunda olduklarını belirten adam video kaydında “Bakın araba geliyor. Kimse yok orada. Duruyor ondan sonra geçiyor. Bakın gelenler de öyle. Durup ondan sonra geçmemeliler. İnsan olup olmaması önemli değil. İşte böyle” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

"YAYA ÖNCELİKLİDİR"

Kanada'da yaya geçidi kuralları şunları içerir: