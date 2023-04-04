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  4. Türkçe öğrenirken o kadar zorlandı ki... Çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Türkçe öğrenirken o kadar zorlandı ki... Çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu! Yorum yağmuruna tutuldu

04.04.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Lw_a_’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Hollandalı bir kadın sosyal medya hesaplarından Türkçe öğrenme ve Türk kültürünü anlamaya çalıştığı paylaşımlar yaparak kısa sürede popüler olmayı başardı. Son olarak Hollandalı kadın Türkçe öğrenirken yaşadığı bir zorluktan söz ederek sosyal medyadan yardım isteyince ortaya eğlenceli yorumlar çıktı.

Sosyal medyada Türkçe öğrenme serüvenini ve Türk kültürüne adapte olmaya çalıştığı anları paylaşan Hollandalı bir kadın TikTok’ta kısa sürede viral oldu. Eşi ve kendisinin sarma sevdiğini söyleyerek takipçilerinin karşısına sarma sararken çıktığı bir videosunu paylaşan Hollandalı kadın, Türkçe öğrenme sürecinde yaşadığı bir zorluğu takipçileriyle paylaştı.

ÖNCE GÜLDÜRDÜ SONRA DÜŞÜNDÜRDÜ

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Türkçe öğrenirken “Bana” ve “Beni” kelimelerinin arasındaki farkı anlayamadığını dile getiren kadın sosyal medyada yardım istedi. Hollandalı kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Anlamadığım bir şey var. Beni ve bana kelimeleri arasındaki farkı anlamıyorum. Mesela ‘bana bak diyorsun’ ve ‘beni dinle’ diyorsun. Bana öğret lütfen. Farkı anlamak istiyorum. İnternette aradım ama bulamadım” dedi.

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Hollandalı kadının gönderisi binlerce kez izlenirken adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnan bilmiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, “Farkı biliyorum ama nasıl anlatacağım” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Hollanda türkçe

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