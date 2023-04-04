Türkçe öğrenirken o kadar zorlandı ki... Çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada Türkçe öğrenme serüvenini ve Türk kültürüne adapte olmaya çalıştığı anları paylaşan Hollandalı bir kadın TikTok’ta kısa sürede viral oldu. Eşi ve kendisinin sarma sevdiğini söyleyerek takipçilerinin karşısına sarma sararken çıktığı bir videosunu paylaşan Hollandalı kadın, Türkçe öğrenme sürecinde yaşadığı bir zorluğu takipçileriyle paylaştı.

ÖNCE GÜLDÜRDÜ SONRA DÜŞÜNDÜRDÜ

Türkçe öğrenirken “Bana” ve “Beni” kelimelerinin arasındaki farkı anlayamadığını dile getiren kadın sosyal medyada yardım istedi. Hollandalı kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Anlamadığım bir şey var. Beni ve bana kelimeleri arasındaki farkı anlamıyorum. Mesela ‘bana bak diyorsun’ ve ‘beni dinle’ diyorsun. Bana öğret lütfen. Farkı anlamak istiyorum. İnternette aradım ama bulamadım” dedi.

Hollandalı kadının gönderisi binlerce kez izlenirken adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnan bilmiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, “Farkı biliyorum ama nasıl anlatacağım” yorumunu yaptı.