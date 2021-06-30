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  4. Kanada’da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Kanada’da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

30.06.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi.

Kanada’da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.

1 METRE DERİNLİĞİNDE

Eski bir yatılı okul olan St. Eugene Misyon Okuluna yakın alanda radarlarla keşfedilen mezarların yaklaşık 1 metre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede 1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ve daha sonra golf sahası kenarındaki okul binasının dinlenme yeri ve kumarhaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini kaydederek, "Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın. Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor." açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUKLARA AİT CESETLER BULUNDU

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının bulunduğu mezarlar bulunmuştu. (AA)

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