Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu

Kanada, askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar, Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojisi ihracatının bir kısmını dondurdu.

Kanada'da üretilen insansız hava araçlarının görüntüleme ve hedef teknolojisinin çatışmalarda kullanıldığı öne sürülmüştü. Kanada hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kanada merkezli silahlanmayı denetleyen sivil toplum kuruluşu Project Ploughshares, Bakü yönetiminin paylaştığı hava saldırıları görüntülerine bakıldığında Kanada merkezli L3Harris Wescam tarafından üretilen bu teknolojilerin kullanıldığının anlaşıldığını söylüyor.

Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, "Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman tanımak için Türkiye'ye verilen ilgili ihracat izinlerini askıya aldım" dedi.

https://twitter.com/FP\_Champagne/status/1313177165224124417