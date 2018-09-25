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Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Kanadalı yeşil yengeçler, yumuşak kabuklu istiridyeler yiyerek ve yerli yılan böceklerini hızlı bir şekilde yok ederek ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Kanada'da yeni görülmeye başlanan bu 'agresif' yeşil yengeçler, mevcut yeşil yengeç popülasyonunun sadece yüzde 2 ile 3'nünü oluştursa da güneye göç ettiklerinde bu durum değişecek.

Ülkede 'yeşil yengeç' paniği

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Nova Scotia'dan gelen, ancak aslen Kuzey Avrupalı olan yeşil yengeçlerin, ABD'deki Maine sularında bulunan yakın akrabalarından daha agresif ve yıkıcı oldukları biliniyor.
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Sputnik'te yer alan habere göre Telesur'da yer alan habere göre, New England Üniversitesi'nden profesör Markus Frederich, yeni tür yengeçlerle ilgili olarak "Gördüğümüz şey, agresifliğin en aşırı seviyesidir" ifadelerini kullandı.
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Profesör, yengeçlerin diğer akrabalarıyla aynı türde olsalar da daha sert ve soğuk suya daha hızlı adapte olmalarından ötürü genetik olarak daha farklı olduklarını belirtti.
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Yengeçlerin muhtemel istilasına karşı bir şey yapılamayacağını da ekleyen Frederich ayrıca, "Yapabileceğimiz tek şey, bunlarla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek" dedi.
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Araştırmacılar tarafından 200 yeşil yengeç üzerinde yapılan ve kısa süre sonra yayınlanacak çalışmada, yengeçlerin agresifliğine belirli bir genin mi yoksa melez canlılığın mı yol açtığı sorusuna cevap aranıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kanada yeşil yengeç

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