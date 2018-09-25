Kanada'yı 'yeşil yengeç' korkusu sardı!

Kanada'da yeni görülmeye başlanan bu 'agresif' yeşil yengeçler, mevcut yeşil yengeç popülasyonunun sadece yüzde 2 ile 3'nünü oluştursa da güneye göç ettiklerinde bu durum değişecek.

Ülkede 'yeşil yengeç' paniği

1 / 6 Nova Scotia'dan gelen, ancak aslen Kuzey Avrupalı olan yeşil yengeçlerin, ABD'deki Maine sularında bulunan yakın akrabalarından daha agresif ve yıkıcı oldukları biliniyor.

2 / 6 Sputnik'te yer alan habere göre Telesur'da yer alan habere göre, New England Üniversitesi'nden profesör Markus Frederich, yeni tür yengeçlerle ilgili olarak "Gördüğümüz şey, agresifliğin en aşırı seviyesidir" ifadelerini kullandı.

3 / 6 Profesör, yengeçlerin diğer akrabalarıyla aynı türde olsalar da daha sert ve soğuk suya daha hızlı adapte olmalarından ötürü genetik olarak daha farklı olduklarını belirtti.

4 / 6 Yengeçlerin muhtemel istilasına karşı bir şey yapılamayacağını da ekleyen Frederich ayrıca, "Yapabileceğimiz tek şey, bunlarla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek" dedi.

5 / 6 Araştırmacılar tarafından 200 yeşil yengeç üzerinde yapılan ve kısa süre sonra yayınlanacak çalışmada, yengeçlerin agresifliğine belirli bir genin mi yoksa melez canlılığın mı yol açtığı sorusuna cevap aranıyor.